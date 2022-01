Patrizia Grundinvest baut Eigen-Kapital auf 165 Millionen Euro aus

Das Augsburger Immobilien Unternehmen Patrizia hat über ihre Tochtergesellschaft Patrizia GrundInvest das Geschäft mit Immobilien Publikumsfonds weiter ausgebaut und im vergangenen Jahr 165 Millionen Euro Eigenkapital bei privaten und (semi-)professionellen Anlegern eingesammelt. Dies entspricht einer Steigerung von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr, meldet das Unternehmen.

Besonders dazu beigetragen habe laut Patrizia der erfolgreiche Verkauf der Anlageobjekte des Publikumsfonds „Den Haag Wohnen“. Joachim Fritz, Geschäftsführer der Patrizia GrundInvest erklärte hierzu: „Unsere Anleger konnten dabei eine Ausschüttungsrendite von bis zu 18,6 Prozent p. a. vor Steuern erzielen. Wir werden diesen Hollandfonds für Wohnimmobilien vorzeitig – nach nur fünf Jahren seit Fondsauflage – mit deutlich besserem Ergebnis als ursprünglich geplant auflösen. Es war der erste Verkauf eines Publikumsfonds seit unserer Gründung 2015. Wir hatten die Objekte 2016 für 20,5 Millionen Euro erworben und konnten sie nun für 35 Millionen Euro erfolgreich verkaufen. Die Anleger erzielen vor Steuern und abhängig vom Beitrittszeitpunkt einen Gesamtrückfluss von bis zu 198 Prozent.“

Andreas Heibrock, ebenfalls Geschäftsführer der Patrizia GrundInvest ergänzte hierzu: „Da unser Fonds ,Augsburg Nürnberg‘ wahrscheinlich im 1. Quartal 2022 vollständig platziert ist, und wir damit im Bereich der Publikumsfonds nahezu vollständig ausverkauft sind, soll Anfang des 2. Quartals ein neuer Fonds mit einer Immobilie in Heidelberg auf den Markt kommen. Unser Publikumsgeschäft hat sich im vergangenen Jahr weiter sehr gut entwickelt. So konnten wir trotz der Corona-Pandemie bedingten Unsicherheiten wieder Auszahlungen an unsere Anleger leisten, die deutlich über dem herkömmlichen Kapitalmarktniveau liegen.“

Der ebenfalls von Patrizia GrundInvest betreute Fonds „Augsburg Nürnberg“ investiert in zwei gemischt genutzte Geschäftshäuser in Augsburg und Nürnberg. Das Objekt in Augsburg bietet mehr als 12.500 Quadratmeter vermietbare Fläche. Rund 40 Prozent davon werden von öffentlich-rechtlichen Mietern, unter anderem der Stadt Augsburg und dem Freistaat Bayern, genutzt. Insgesamt managt Patrizia GrundInvest mittlerweile 21 Fondsgesellschaften mit einem gesamten Investitionsvolumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro. Seit dem operativen Start der Patrizia GrundInvest vor sechs Jahren, konnten laut einer Unternehmensinformation insgesamt mehr als 700 Millionen Euro Eigenkapital von privaten und (semi-)professionellen Anlegern eingeworben werden.