Patrizia erwirbt neues Logistikportfolio in NRW

Die Patrizia AG, ein führender Partner für weltweite Investments in Real Assets, hat für einen ihrer paneuropäischen Logistik Fonds, „Patrizia Logistik-Invest Europa III”, zwei Logistikobjekte in Nordrhein-Westfalen für rund 139 Millionen Euro erworben. Die Objekte, von denen eines ein großes vorvermietetes Entwicklungsprojekt ist, werden zusammen etwa 100.600 Quadratmeter moderne, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Flächen mit einer Mietlaufzeit von fast zehn Jahren bieten, meldet das Unternehmen.

Logistikimmobilie in Hamm

Das erste Objekt ist in Hamm, welches 72.600 Quadratmeter in sieben Einheiten in zwei Gebäuden umfasst. Verkäufer ist Hines. Das Projekt ist mit einer Laufzeit von zehn Jahren vollständig an verschiedene Mieter aus den Bereichen E-Commerce, Produktion und Food Delivery vorvermietet. Die im Dezember 2021 fertiggestellten Gebäude wurden mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit entwickelt und streben eine Dgnb Platin Zertifizierung an. Die Gebäude verfügen über recycelbare Fassadenelemente, energieeffiziente LED-Beleuchtung, Blockheizkraftwerke und elektrische Ladestationen für Lieferwagen und PKW, heißt es in einer Mitteilung.

Zweiter Standort in Ennigerloh

Bei dem anderen Objekt handelt es sich um eine rund 28.000 Quadratmeter große Logistikimmobilie in Ennigerloh. Verkäufer ist Cbre Investment Management. Das 2005 erbaute Objekt ist vollständig an den Nutzer B-Logistik GmbH, einen regionalen Logistikdienstleister, vermietet und bietet mit einer Mietlaufzeit von neun Jahren langfristige, stabile Einnahmen. Es wird eine Breeam Bewertung „gut“ angestrebt.

Investition des Fonds der Patrizia AG

Der Fonds „Patrizia Logistik-Invest Europa III“ hat innerhalb der letzten 13 Monate Kaufverträge für Logistikimmobilien in Höhe von 425 Millionen Euro in Deutschland, Italien und den Niederlanden unterzeichnet. Der Fonds mit einem Zielvolumen von 760 Millionen Euro ist damit bereits zu knapp 60 Prozent investiert. Rund 90 Prozent der Immobilien im Fonds sind nach Breeam oder Dgnb zertifiziert.

Logistik gewinnt immer mehr Präsenz

Seit Ende 2019 sind die Assets under Management von Patrizia im Bereich Logistik auf über 6 Milliarden Euro gestiegen. Die Attraktivität von Logistikimmobilien wird durch eine starke Nutzernachfrage und sehr niedrige Leerstandsquoten in ganz Europa untermauert. Die Renditen lagen in den letzten Jahren durchgehend über denen anderer Assetklassen. Mit dieser Transaktion baut Patrizia ihre Präsenz im Logistiksegment in Deutschland weiter aus, wo sie bereits über 1,4 Millionen Quadratmeter Fläche besitzt.