Augsburger Patrizia eröffnet Fonds für Bau von sozialem Wohnraum

Patrizia Global Partners A/S, hat mit Patrizia Sustainable Communities den ersten Fonds der Augsburger Aktiengesellschaft aufgelegt, welcher ausschließlich auf Impact Investing ausgerichtet ist. Das strategische Ziel dahinter sei es, die Impact Investment Aktivitäten des Unternehmens deutlich zu steigern.

Der Fonds ziele darauf ab, „Sustainable Communities“ zu schaffen, indem er mehrere tausend bezahlbare Wohnungen an rund 25 Standorten in und um europäische Großstädte bereitstellt. Dazu gehöre sozialer Wohnungsbau ebenso wie zusätzliche soziale Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen. Der Fonds wird als Impact Investing Fonds eingestuft, da er Wohnungen für Schlüsselkräfte bereitstelle, die es sich nicht leisten können, in der Nähe ihres Arbeitsplatzes zu wohnen, sowie für Menschen, die auf der Warteliste für eine Sozialwohnung stehen.

Wohnungsmangel als Initiator

Jüngste Studien hätten gezeigt, dass es in Europa einen immer größeren Bedarf an bezahlbarem Wohnraum und einer stärkeren gesellschaftlichen Eingliederung gebe. Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge seien in Europa mehr als 80 Millionen Bürger durch hohe Wohnkosten überlastet und 75 Million Menschen sozial isoliert. Mathieu Elshout, Fund Chairman und Head of Sustainability and Impact Investing der Augsburger Patrizia AG: „Mit der Unterstützung unserer Kunden und durch unsere 38-jährige Erfolgsgeschichte beim Aufbau sozialer Infrastruktur und nachhaltiger Communities will Patrizia ein führender globaler Impact Investor im Bereich Real Assets werden, der bis 2035 einen bedeutenden Teil seiner Assets under Management in Impact Investments anlegt.“

Im Rahmen des ersten Closings Ende 2021 haben zwei dänische Pensionsfonds, AP Pension und PKA, dem Fonds insgesamt 125 Mio. Euro an Eigenkapital zur Verfügung gestellt. Marleen Bikker-Bekkers, Fund Manager von Patrizia Sustainable Communities: „Dank der Zusagen von AP Pension und PKA können wir nun mit unserem Projekt in Dublin, Irland, als Seed-Investment beginnen, wo über 60.000 Menschen auf der Warteliste für eine Sozialwohnung stehen. Bezahlbarer Wohnraum stellt hier ein großes Problem dar. Im Rahmen dieses ersten Projekts werden wir 290 Sozialwohnungen bereitstellen.

Kapital soll neunstellige Höhe erreichen

Bikker-Bekkers zeigt sich sehr erfreut über den Anlauf des Augsburger Projekts: „Dies ist ein großartiger Start für unseren Fonds, der attraktive und nachhaltige Communities schaffen will, in denen sich die Menschen integriert und miteinander verbunden fühlen. Wir stehen im Dialog mit einer weiteren Gruppe internationaler Investoren, die dem Beispiel von AP Pension und PKA folgen und sich unserer Kapitalbeschaffungsinitiative anschließen wollen. So sollen rund 500 Mio. Euro Kapital eingeworben werden, mit dem Ziel, unseren nachhaltigen Einfluss auf europäische Städte weiter zu steigern."

Peter Olsson, CEO von AP Property, der Immobiliengesellschaft von AP Pension, fügt hinzu: „Nachhaltigkeit ist für uns ein zentrales Thema, nicht nur bei der Auswahl der Materialien, sondern auch bei der Art und Weise, wie wir offene und integrative Wohnanlagen mit Platz und Dienstleistungen für alle bauen. Mit unserem Investment in Patrizia Sustainable Communities können wir Menschen die Möglichkeit bieten, in attraktiven, nachhaltigen Wohnungen in der Nähe ihres Arbeitsplatzes zu leben. Wir sehen diesen Fonds als eine Möglichkeit, die Entwicklung von nachhaltigen Immobilien und Bauvorhaben positiv zu beeinflussen.“