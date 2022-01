Augsburger Patrizia erwirbt Logistikimmobilie in Italien

Patrizia hat im Auftrag ihrer Kunden über einen ihrer Logistikfonds ein neu errichtetes Kühllager in der Nähe von Mailand erworben. Verkäufer ist Savills Investment Management SGR S.p.A. Die rund 31.000 qm große Immobilie wurde im zweiten Quartal 2021 fertiggestellt. Sie ist vollständig an Kühne & Nagel, einen Logistikdienstleister, und Movi.Log Srl, ein Unternehmen für den Vertrieb von Tiefkühlkost an Lebensmitteleinzelhändler, vermietet. Die durchschnittliche Restmietlaufzeit beträgt 7,5 Jahre wie die Augsburger Aktiengesellschaft bekannt gibt.

Das Kühllager entspreche hohen Anforderungen und verfüge über Sprinkleranlagen und einen Kühlraum mit einem Temperaturbereich von 4 bis -28 Grad Celsius. Bei der Entwicklung des Objekts soll laut einer Pressemitteilung des Augsburger Unternehmens insbesondere auf Nachhaltigkeit gesetzt worden sein. Die Immobilie verfüge über zwei Photovoltaikanlagen auf dem Dach mit einer Gesamtleistung von 2,5 Megawatt und strebt eine BREEAM-Zertifizierung an. Das Objekt befindet sich in Casorate Primo, einer Gemeinde in der Lombardei zwischen den Städten Mailand und Pavia. Es profitiere von einer Verkehrsanbindung über die nahe gelegene Autobahn A7, welche Mailand mit Genua verbindet und den Zugang zu Frankreich und der Schweiz ermöglicht.

Pierluigi Scialanga, Head of Transactions bei Patrizia Italy: „Das Objekt ist sehr gut gelegen und verfügt über ausgezeichnete Nachhaltigkeitsmerkmale. Durch die Vermietung an zwei renommierte Unternehmen erwarten wir langfristig stabile Renditen. Unsere Assets under Management in Italien sind in den letzten Jahren deutlich auf über 1 Mrd. Euro gestiegen, und wir wollen weiterhin wachsen. Logistik ist ein strategischer Sektor für Patrizia Italy. Wir haben bisher in Italien 400 Mio. Euro in Logistik investiert und wollen weitere Logistiktransaktionen in Höhe von 160 Mio. Euro abschließen.“

Rob Brook, Head of Alternative Investments and Head of Logistics bei Patrizia: „Die sogenannte Cold Chain Logistik ist für Patrizia ein sehr interessanter Bereich. Wir erwarten, dass die Nachfrage in den nächsten Jahren weiter steigt, insbesondere durch den wachsenden Bedarf an zuverlässigen Lieferketten für Biopharmazeutika, Impfstoffe und klinische Studien. Die hohe Nachfrage in ganz Europa in Kombination mit niedrigen Leerstandsquoten macht die Kühlkettenlogistik zu einem idealen Wachstumsbereich für die Zukunft."

Patrizias Portfolio in Italien

Seit Ende 2019 sind die verwalteten Kundengelder der Augsburger Patrizia im Logistiksektor auf über 6 Milliarden Euro gewachsen. Logistikimmobilien zeichnen sich durch eine hohe Nutzernachfrage und sehr niedrige Leerstandsquoten in ganz Europa aus, und die Renditen lagen in den letzten Jahren über denen anderer Assetklassen. Mit dieser Transaktion baut Patrizia ihre Präsenz im Logistiksegment in Italien weiter aus, wo sie bereits landesweit über 730.000 qm Fläche besitzt.