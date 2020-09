Patrizia eröffnet neue Niederlassung in Zürich

Die Augsburger Patrizia AG eröffnet ein Büro in Zürich in der Schweiz. Damit erweitert das Unternehmen seine globale Präsenz auf 24 Standorte. Mehrere Führungskräfte des Unternehmens werden in dem Büro an der Bahnhofstrasse in Zürich arbeiten, darunter Patrizias Co-CEO Thomas Wels.

Patrizia verkündet Team-Verstärkung

Aaron Scott verstärkt Patrizia als Head of Strategy & ESG (Environment, Social, Governance) und berichtet an Thomas Wels. Scott wird die Umsetzung der „Strategie 2023“ maßgeblich vorantreiben, erklärt eine Mitteilung von Patrizia. Dabei wird die Entwicklung nachhaltiger Produkte ein strategisches Fokusfeld sein, wofür ESG-Kriterien in alle Patrizia Prozesse integriert werden sollen.

Thomas Wels: ESG sind wichtige, strategische Fokusthemen

„Zürich ist ein wichtiges globales Finanzzentrum. Mit unserem neuen Büro können wir das hier ansässige Netzwerk globaler institutioneller Investoren besser erschließen und unsere bestehenden Kunden in der Schweiz noch besser betreuen“, sagt Thomas Wels und ergänzt: „Ich freue mich, dass Aaron Scott uns als neuer Head of Strategy & ESG verstärkt. Er wird uns helfen, die Umsetzung unserer ‚Strategie 2023‘ zu beschleunigen. In unserem Wachstumsplan sind ESG, nachhaltige Investments und Social Impact wichtige strategische Fokusthemen.“ Aaron Scott war zuvor 20 Jahre im Change Management und in der Strategieentwicklung für die Australische Nationalbank (Melbourne) und UBS (London und Zürich) tätig.