Patrizia berät beim Kauf von „The Cabot“ in London

Das Augsburger Unternehmen Patrizia hat Link – einen der größten Real-Estate-Investment-Trust (REIT) in Asien - beim Erwerb des Bürogebäudes „The Cabot“ in der Londoner Canary Wharf beraten. Der Kaufpreis beträgt rund 420 Millionen Euro. Patrizia übernimmt zudem das Asset Management des Objekts.

Jamie Younger: Bestens gerüstet für weitere Projekte

„The Cabot“ verfügt über eine Fläche von 44.000 Quadratmetern und ist ein weithin bekanntes und etabliertes Wahrzeichen Londons. Das Gebäude befindet sich im Herzen des Finanzzentrums Canary Wharf und profitiert von einer guten Anbindung an das Londoner Verkehrsnetz. Das Grade A-Objekt wurde über einen Zeitraum von sechs Jahren bis März 2020 umfassend saniert und erweitert. Es ist derzeit an Mieter wie Morgan Stanley und verschiedene britische Ministerien vermietet. Jamie Younger, Head of Transactions, UK and Ireland erklärte dazu: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Link bei deren erster Transaktion in Großbritannien. Sie stellt einmal mehr unsere Fähigkeit unter Beweis, Transaktionen auch in der gegenwärtig schwierigen Zeit durchzuführen. Durch unsere starke Präsenz vor Ort und unsere Erfolgsbilanz in Europa sind wir sind bestens gerüstet für weitere Projekte im Namen globaler institutioneller Kunden.“

Patrizia ist expandiert

Patrizia hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich als Investment-Manager für große asiatische Investoren agiert. Wendy Lai, Director Capital Markets Patrizia Hong Kong erläuterte: „Patrizia hat in den letzten Jahren über drei Milliarden Euro an Eigenkapital von asiatischen Investoren eingeworben und bietet ihren Kunden einen erstklassigen integrierten Service entlang der gesamten Wertschöpfungskette.“ In den letzten Jahren hat Patrizia ihre weltweiten Aktivitäten kontinuierlich ausgebaut und verfügt mittlerweile über 24 Standorte, darunter Büros in Japan, Hongkong, Südkorea und Australien.