Off-Grid Expo + Conference findet 2023 in Augsburg statt

Die Off-Grid Expo + Conference wird vom Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft e.V. unterstützt, der die unterrepräsentierte Rolle von Frauen in der Branche in den Fokus rückt.

Die Off-Grid Expo + Conference (OEC) ist als Plattform für Off-Grid-Lösungen und erneuerbare Energien ein Event der Innovationen. Die internationale Kongressmesse ist in diesem Jahr vom 7. bis 8. Dezember 2023 in der Messe Augsburg geplant.

Die OEC richtet sich an alle Akteure der autarken Stromversorgung – egal, ob Industrie, Handwerker, Installateure, Händler oder Projektplaner, ob Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, einer Universität oder der öffentlichen Verwaltung. Besucher erwartet in diesem Jahr zudem nicht nur das bewährte Format, sondern auch zahlreiche Neuerungen wie der Halle 1 als neuen Austragungsort, der zweiten Bühne „Innovation Stage“ und dem Open-Access-Ticket. Damit haben die Teilnehmer nun Zugang zu allen Programmpunkten der OEC: Messe, Konferenz und TechDay. Der TechDay eröffnet am 6. Dezember 2023 die Möglichkeit für vertiefende Einblicke und Schulungen in neueste Technologien und Produkte.

Einblicke in die Zukunft der Energieversorgung

Ein Highlight des diesjährigen Events ist das Side Event: Der Shuttle zu MAN Energy Solutions am 8. Dezember 2023. Hier erhalten die Teilnehmer die Gelegenheit, an einer Führung zur hybriden Energieanlage „Illumine“ teilzunehmen, die erneuerbare Energien, thermische Stromerzeugung und Energiespeichersysteme vereint. Zusätzlich präsentiert Victron Energy BV eine Off-Grid-Ladestation, die die Zukunft der Energieversorgung aufzeigt. Und auch das weitere Rahmenprogramm steht schon fest: Es wird Schulungen, Workshops, eine Hands-On-Werkstatt sowie ein Speed-Dating geben, wobei neue Kontakte zum Netzwerken geknüpft werden können.

Nicht zuletzt organisieren die Veranstalter auch wieder den Off-Grid-Sale für einen karitativen Zweck. Die Spenden gehen in diesem Jahr an VET4Africa, die sich für fundierte Aus- und Weiterbildung im Bereich nachhaltige Energieversorgung mit regenerativen Energien in Afrika einsetzen.

Das Konferenzprogramm

Neben diversen Ausstellern setzt das Konferenzprogramm auf Vorträge und Diskussionen rund um neueste Technologien, darunter die Nutzung von grünem Wasserstoff oder Kleinwindsystemen, aber auch auf Themen wie Energiespeicherlösungen oder Verfahren zur produktiven Nutzung erneuerbarer Energien. Die Konferenz findet erneut in Zusammenarbeit mit ARE (Alliance for Rural Electrification) statt und wird unterstützt vom Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft e.V.. Zusätzlich wird Prof. Dr. Stefan Liebing, der ehemaligen, langjährige Vorsitzenden des Vereins, als Keynote-Speaker auftreten.

Frauenpower für eine nachhaltige Zukunft

Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft e.V. unterstützt namentlich vor allem die Session rund um weilbliche Unternehmer und netzunabhängige erneuerbare Energien, die die unterrepräsentierte Rolle von Frauen in der Branche in den Fokus rückt. In der diesjährigen Session steht ein Status-quo-Check im Vordergrund, nachdem das Thema bereits im vergangenen Jahr in der Konferenz diskutiert wurde – denn nach wie vor gilt: Die Elektrifizierung ländlicher Gemeinden eröffnet Frauen noch nie dagewesene Chancen und schafft für sie eine Reihe von sozialen und wirtschaftlichen Vorteilen.

Mix aus Messe, Konferenz und Networking

Die Off-Grid Expo + Conference ist eine der größten internationale auf Off-Grid fokussierte Kongressmesse in Europa und richtet sich an alle Interessierten der Branche. Der englischsprachige Fachkongress mit Messe widmet sich allen Themen rund um netzferne Solar-, Wind- und Wasserkraftsysteme und autarke Stromversorgung, die besonders im ländlichen Raum und der Entwicklungshilfe von Bedeutung sind.