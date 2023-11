Das erwartet die Gäste der „Jagen und Fischen“ 2024 in Augsburg

Ausstellung

Neben Anglerzubehör gibt es auf der Jagen und Fischen 2024 noch weitere Aussteller zu entdecken.

In zwei Monaten ist es so weit: Vom 12. bis 14. Januar 2024 präsentiert sich in Augsburg wieder die Jagen und Fischen, die Messe für Jäger, Fischer und Naturliebhaber. Aber was steckt hinter dem diesjährigen Motto „Natur erleben“?