Die SuperStay Live feierte ihre Premiere auf dem Messegelände in Augsburg

Tourismus

Symbolbild. Der Messestandort Augsburg begrüßt im November ein neues Veranstaltungsformat. Foto: Messe Augsburg

Am Wochenende vom 10. bis 12. November feierte die SuperStay Live ihre erste Ausgabe auf dem Messegelände in Augsburg. Hier einige Eindrücke der drei Messetage.

Rund 75 Aussteller, darunter auch Unternehmen wie Segmüller, Nolte Küchen, Voglauer und Jan Kurtz, präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen den fast 1.500 Besuchern, die die Messe an den drei Messetagen besuchten. Den Besuchern bekannte Buchungsportale wie Booking.com und Home2go wurden durch lokale Dienstleister wie OBS OnlineBuchungsService und BnB Pro Hosting aus Augsburg unterstützt und zusammen präsentierten sie ihre Ansätze für den Markt rund um Ferienimmobilien.

Expertenvorträge lieferten Impulse

Die SuperStay Live, die durch eine Kooperation der Messe Augsburg und der AppMe GmbH ins Leben gerufen wurde, lieferte ein umfangreiches Vortragsprogramm mit geladenen Experten, zu denen neben den Fewo Coaches Annik Rauh und Caroline Petersen auch Nischenportal-Spezialisten wie Björn Menzel zählen. Weitere Themen wie Branchenwachstum, Kurzzeitvermietung, professionelle Vermarktung und der Einsatz von Social Media wurden während den drei Tagen angesprochen und der Austausch lieferte interessante Impulse für die Zukunft. Die Vorträge wurden in die offen konzipierte A&W-Lounge integriert, wodurch sich diese über den Verlauf der Messe zu einem Netzwerktreff entwickelte.

Die Geschäftsführung der Messe Augsburg ist zufrieden

Arne Petersen, Geschäftsführer der AppMe GmbH erklärt, die SuperStay Live habe gezeigt, dass der Markt für Ferienimmobilien lebendiger ist als je zuvor. Wir sind stolz darauf, dass wir eine solch vielseitige Plattform in Süddeutschland bieten konnten, die Wissenstransfer und Networking in diesem Segment definitiv auf ein neues Niveau hebt“, betont Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg. Weiter beschreibt er, dass die persönlichen Begegnungen und der fachliche Austausch essenziell für das Wachstum und die Innovation in der Branche des Ferienimmobilienmarkts seien.

Auch im nächsten Jahr wird es die SuperStay Live geben

Zahlreiche Aussteller betonen den gelungenen Ablauf der Messe in diesem Jahr. „Super organisiert. Großes Lob ans Team, wir kommen auf jeden Fall 2024 wieder“, verkündet Markus Kamp, Senior Marketing Manager der Holidu Gruppe. Auch Jan-Hendrik Köhler-Arp, Geschäftsführer und Gesellschafter der maeferias GmbH erklärt die Zusammenarbeit als erfolgreich: „Ein guter Ausstellermix und ein innovatives Programm/Konzept. Vor allem aber ist es gelungen, viel interessiertes Fachpublikum zu erreichen, was für uns als Aussteller, der wohl wichtigste Punkt ist. Danke, wir kommen wieder!“ Auch im nächsten Jahr wird die SuperStay Live stattfinden und begrüßt ihre Besucher vom 18. bis 20. Oktober 2024 auf dem Messegelände Augsburg.