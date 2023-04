Oberbank stellt ein Rekordergebnis in ihrer Geschichte auf

Bilanz

Generaldirektor der Oberbank Dr. Franz Gasselsberger. Foto: Peter Rigaud

Die österreichische Bank hat ihren Sitz in Linz, betreibt aber auch einen Standort in Augsburg. Im Jahr 2022 erbrachte die Oberbank so gute Resultate, wie noch nie zuvor. Sowohl das Zinsergebnis als auch das Provisionsergebnis konnten aufgrund eines starken operativen Kundengeschäfts neuerlich gesteigert werden. Wie in den Vorjahren stammten 80 Prozent der Erträge aus dem Firmenkundengeschäft.

Das sind die Erfolge

Das Zinsergebnis stieg im Jahr 2022 um 17,3 Prozent auf 406,1 Millionen Euro und das Provisionsergebnis um 7,8 Prozent auf 206,9 Millionen Euro. Das At-Equity-Beteiligungsergebnis normalisierte sich im Verlauf des Geschäftsjahres und sank um 9,5 Prozent auf 90,7 Millionen Euro. Die Risikovorsorgen, die in den Vorjahren auf einem außergewöhnlich tiefen Niveau waren, wurden um 16,2 Prozent auf 41,5 Millionen Euro erhöht. Dies führte insgesamt zu einem Jahresüberschuss vor Steuern von 295,3 Millionen Euro, was 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr ist und das beste Ergebnis in der Geschichte der Oberbank markiert.

So äußert sich der Generaldirektor der Oberbank

„Unser robustes operatives Geschäft ermöglicht uns trotz des ungünstigen Umfelds das beste Ergebnis in der Geschichte der Oberbank“, freut sich Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger über den Erfolg. Zudem schließt er eine erfreuliche Nachricht für die Aktionäre an: „Aufsichtsrat und Vorstand der Oberbank werden der Hauptversammlung empfehlen, die Dividende von 1,0 Euro auf 1,45 Euro zu erhöhen.“

Kernkapitalquote erhöht

Das Eigenkapital ist im Bankgeschäft die wichtigste Kennzahl. Sie zeigt die Fähigkeit der Bank Risiko zu tragen und aus eigener Kraft zu wachsen. Zudem ist es die Grundlage für die Ratings und das Vertrauen der Kunden. 2022 steigerte die Oberbank ihr Eigenkapital um 6,9 Prozent auf 3,55 Milliarden Euro. Die Kernkapitalquote liegt dabei bei 18,3 Prozent. Damit zählt die Oberbank zu den am besten kapitalisierten Banken und liegt im Spitzenfeld der europäischen Kreditinstitute.

Ausblick auf das laufende Jahr 2023

Ins Jahr 2023 ist die Oberbank gut gestartet. Das operative Geschäft, wobei insbesondere das Zinsgeschäft entwickelt sich positv. Etwas schwächer zeigt sich das Dienstleistungsgeschäft. Zudem besteht starkes Kreditwachstum auf breiter Basis im Kommerzbereich, während das Kreditrisiko auf niedrigem Niveau bleibt. Ein belastbarer Ausblick auf das Gesamtjahr ist aufgrund der hohen Unsicherheiten derzeit jedoch nicht möglich.