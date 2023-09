Noch diesen Herbst: SGL Carbon kündigt Expansion in Meitingen an

Wachstum

Am Standort der SGL in Meitingen. Foto: B4BSCHWABEN.de

Die Nachfrage nach den Produkten von SGL ist weltweit gewachsen. Deshalb stellt SGL die Weichen in Meitingen auf weiteres Wachstum. Was genau geplant ist.

SGL Carbon und Brembo haben vereinbart, die Produktionskapazitäten für das Joint Venture Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB) zu erweitern. Beide Unternehmen haben in den vergangenen Monaten gemeinsam mit BSCCB an den Bedingungen und Umsetzungsplänen gearbeitet. BSCCB will bis 2027 rund 150 Millionen Euro investieren, um die Produktionskapazitäten an den Standorten Meitingen und Stezzano um mehr als 70 Prozent zu erweitern.

Der Meitinger Standort von SGL wird erweitert

Die Kapazitätserweiterung umfasst den Bau von zwei neuen Produktionshallen am SGL Carbon Standort Meitingen mit einer Gesamtfläche von rund 8.500 Quadratmetern und die Installation von neuen Produktionsmaschinen. Die Grundsteinlegung in Meitingen soll noch im Herbst dieses Jahres erfolgen. Am Standort Stezzano werden die Produktionsflächen in den bestehenden Gebäuden um rund 4.000 Quadratmeter erweitert und Investitionen in neue Produktionsmaschinen getätigt.

Weshalb sich SGL zur Expansion entschieden hat

Die umfangreiche Erweiterung der Produktionskapazitäten ermöglicht es Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB), die hohe Marktnachfrage zu befriedigen und die steigenden Kundenwünsche in Zukunft abzudecken, erklärt das Unternehmen die Wachstumspläne in einer Mitteilung. Der Bedarf an Carbon-Keramik-Bremsscheiben von BSCCB sei weltweit gestiegen. Insbesondere im Premium- und Luxussegment der Automobilindustrie seien die Produkte gefragt.

Die vereinbarte Kapazitätserweiterung ist ein wichtiger Meilenstein für das Joint Venture, das 2009 geschlossen wurde. Dr. Martin Gruhlke, Vorsitzender des Verwaltungsrates BSCCB S.p.A. erklärte hierzu: „Ich bin stolz auf unser Joint Venture und die fruchtbare Zusammenarbeit der beiden Unternehmen. Die Entwicklung zeigt, dass sich die Kombination von Wissen und Fähigkeiten der beiden Unternehmen auszahlt. Außerdem haben wir ein tolles BSCCB-Team, das hart für den Erfolg arbeitet. Mit der Expansion werden wir weiterhin ein verlässlicher Partner sein und die zukünftige Kundennachfrage nach unseren hochwertigen Produkten erfüllen.“