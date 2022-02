Neusäßer Stadtrat begrüßt Pläne zum Bahnausbau Ulm – Augsburg

Die vor kurzem veröffentlichte, gemeinsame Erklärung der Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg sowie der Landräte der Landkreise Augsburg, Günzburg und Neu-Ulm wird vom Stadtrat Neusäß einhellig positiv wahrgenommen. Ausdrücklich befürwortet wird der Passus, in welchem der Trassenausbau „so verträglich wie möglich für die Anrainer“ und die Aufgabe der „unbedingten Kostenfixierung“ zugunsten eines „Interessenausgleichs mit den Belangen der künftigen Anlieger“ sowie „ein Mehrwert für die Region“ gefordert werden.

Anwohner müssen unbesorgt bleiben Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Der Stadtrat und ich sind uns sicher, dass das Projekt Bahnausbau Ulm-Augsburg nur Akzeptanz behält, wenn dieses Fernverkehrsprojekt neben der möglichst minimalen Belastung für die Anwohner auch einen Mehrwert für die Region und die Kommunen bringt. Unter einem Mehrwert für die Region verstehen wir einen Ausbau des Nahverkehrs, ein barrierefreier Umbau der bestehenden Bahnhöfe sowie eine Verbesserung des Lärmschutzes. Nur dann kann dieses Projekt von der Stadt Neusäß und der gesamten Region mitgetragen werden“, schlussfolgert Erster Bürgermeister Richard Greiner.

Austausch ist geplant Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zwei Jahre nach der Verabschiedung der Resolution am 03.02.2020 kam der Neusäßer Stadtrat zusammen, um eine Standortbestimmung vorzunehmen, die bisherigen Planungen zum Bahnausbau Ulm-Augsburg mit ihren Widersprüchlichkeiten und Schwächen zu diskutieren und die nächsten Schritte für eine einheitliche Vorgehensweise zu beraten.

Seit Bekanntwerden der verschiedenen Planungsvarianten haben sich Bürgermeister, Stadtrat und Verwaltung in verschiedenen Sitzungen und in Gesprächen mit betroffenen Bürgern, Vertretern der Bahn und der Bürgerinitiative Bahnausbau 2.1 ausgetauscht, und als Resultat einen umfangreichen Fragenkatalog zusammengetragen. Dieser wurde in der Januarausgabe des Amtsblattes „Heimatstimme“ bereits veröffentlicht und an Landrat Sailer übergeben.

Pläne müssen angepasst werden Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Dieser Fragenkatalog der Stadt Neusäß wird Ende Februar Bestandteil einer Besprechung des Landrats mit den betroffenen Bürgermeistern und Vertretern der Deutschen Bahn sein. Einig war man sich im Stadtrat, dass sich das Bahn-Projekt aktuell im Stadium der Analyse befinde, und somit der Moment für eine Positionierung noch nicht gekommen sei. Offenkundig sei inzwischen, dass die Resolution von 2020 aufgrund der heute bekannten Planungsvarianten keine ausreichende Grundlage mehr besitze und fortgeschrieben werden müsse.

Vor diesem Hintergrund sei es vielmehr zu diesem Zeitpunkt wichtig, dass die bisherigen Planungsschwächen im Zuge des weiteren Planungsprozesses korrigiert werden und darauf aufbauend die Resolution weiterentwickelt und an die neue Planungsgrundlage angepasst wird.

Wie Einigkeit erzielt werden kann

Der Stadtrat äußert die Hoffnung, dass ein Resolutionstext gelingt, dem sich wieder möglichst alle Kommunen anschließen können, denn nur durch Einigkeit kann auf den Planungsprozess wirkungsvoll Einfluss genommen werden. Dafür ist es notwendig, dass sich alle Kommunen im laufenden Planungsprozess gegenseitig unterstützen und dabei gegen Planungsschwächen, die eine Kommune besonders betreffen, gemeinsam vorgehen, damit am Ende eine begründete „Vorzugslösung“ allseits mitgetragen werden kann. Hierfür müssen die jetzt auf dem Tisch liegenden Varianten kritisch hinterfragt und in den entscheidenden Schwachpunkten korrigiert werden.