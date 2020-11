Winfried Schaur ist der neue VDP-Präsident

Bei der Anfang September online abgehaltenen Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Papierfabriken wurde Winfried Schaur in seinem Amt als VDP-Präsident bestätigt. Schaur ist Vorstandsmitglied bei UPM und dort seit 2001 in verschiedenen Führungspositionen im Papierbereich tätig. Er steht dem Verband seit Juni 2017 vor.

Leistungsfähigkeit der Branche soll erhalten werden Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Die Papierbranche durchläuft seit einigen Jahren große strukturelle Veränderungen und sieht sich weiteren komplexen Aufgabenstellungen in den Bereichen Umwelt, Energie und Regulierung gegenüber. Wir werden uns weiterhin für die Gestaltung wettbewerbsfähiger Rahmenbedingungen einsetzen, um die Leistungsfähigkeit unserer gesamten Branche zu erhalten und die Zukunft einer nachhaltigen Papierherstellung in Deutschland zu sichern“, sagt Winfried Schaur, Executive Vice President, UPM Communication Papers.

Über den Verein der Deutschen Papierfabriken (VDP) Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der Verein Deutscher Papierfabriken (VDP) repräsentiert die Interessen von über 100 Mitgliedsunternehmen mit über 40.000 Mitarbeitern in Deutschland. Der Sektor ist ein vielfältiger und unverzichtbarer Teil der deutschen Industrie. Die Zellstoff- und Papierindustrie in Deutschland ist die größte in Europa.

Über UPM Communication Papers

UPM Communication Papers ist der weltweit führende Hersteller von grafischen Papieren und bietet seinen Kunden aus der Werbebranche, dem Verlagswesen und Anwendern aus den Bereichen Home und Office eine umfangreiche Produktpalette. Die leistungsstarken Papiere und Service-Konzepte von UPM schaffen Mehrwert für unsere Unternehmenskunden und erfüllen zugleich aktiv die strengsten Kriterien für Umweltschutz und soziale Verantwortung. Mit Hauptsitz in Deutschland beschäftigt UPM Communication Papers etwa 7.700 Mitarbeiter.