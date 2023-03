Neues aus der digitalen Welt: Marketing Club Augsburg gastiert in der WWK Arena

Netzwerken

Als Präsident des Marketing Club Augsburg moderierte Florian Möckel höchstpersönlich die Online-Marketing-Konferenz in der WWK Arena.

Moderiert wurde die Veranstaltung des Marketing Club Augsburg von Präsident Florian Möckel. Als Geschäftsführer des Deutschen Marketing Verbands leitete er das Event durch das gesamte Bühnenprogramm. Den Beginn machte dabei Rainer Petek mit seinem Vortrag über die Themen Leadership und Change Management. Für den Speaker stehe fest, dass die Marktführung stets mit einer Reise ins Ungewisse verknüpft ist. Strategien für Leads, Conversions und Umsätze gab anschließend Jörn Steinhauer, CEO der Digisoolut GmbH. Er vermittelte den anwesenden Gästen wie sie ihr modernes Customer Relationship Management dafür gestalten müssen.

In der WWK Arena des FC Augsburg fanden sich der Marketing Club Augsburg und seine Gäste für die Online-Marketing-Konferenz zum gemeinsamen Austausch über digitale Gegenwart sowie Zukunft ein.

Wie verändern Google, Linkedin und Cookies das Marketing?

Wie können Unternehmen die Plattform LinkedIn im Recruiting-Prozess optimal nutzen? Dieser Frage ging Christoph von Külmer, CEO der Agentur Sportbrain, auf den Grund. In seiner Keynote stellte er dar, wie Corporate Ambassadors gezielt für mehr Sichtbarkeit genutzt werden können. Was Datenauswertung im Marketing zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor macht, trugen daraufhin Cathrin Schneider von der Trumedia GmbH und Julian Modi, Parnter der Kanzlei Sonntag, vor. Als Suchmaschine nimmt Google unlängst eine Schlüsselrolle im modernen Marketing ein. Wie sich das Tool nun mit AI und damit das Online Advertisement verändert, erläuterten Kristin Wohlmacher und Niklas Aichinger vom US-Konzern höchstpersönlich.

Was macht noch Sinn im Online-Marketing?

Nach einer Stadionführung in der WWK Arena, wurde das Programm von Benjamin Knecht als Geschäftsführer der MXP GmbH fortgeführt. Jener gab seine Expertise zur Keyword-Research und der Strukturierung von Clustern an das Publikum weiter. Sein Nachredner widmete sich dem Ist-Stand des digitalen Marketings. Denn Alexander Geissenberger von der Xpose360 GmbH hält nicht mehr alle Möglichkeiten der Online-Bewerbung für zeitgemäß. Deswegen vermittelte er den Teilnehmern welche davon noch sinnhaft sind und welche nur der UX am Ende schaden.

Wie werden Technologien unsere Zukunft verändern?

Reichen ein neues Logo, ein neues Shop-Design, SocialPosts über Nachhaltigkeit und Dropshipping aus, um den Umsatz nach Corona wieder auf alte Niveaus zu bringen? Dr. Joachim Stoll und Claus Kreitmeier von der Koffer24 GmbH haben ihre Traditionsmarke in der Krisenzeit gerelauncht und gaben dazu ihren Erfahrungsbericht. Zum Abschluss ging der Blick in die Zukunft. So gab es mit Lukas Karwan von der Lumium GmbH praxisnahe Einblicke in die Arbeitswelt von Morgen mit Virtual Reality. Was solch ein technologischer Fortschritt in einer Gesellschaft verändern kann, berichtete Oliver Vogt von der Team23 GmbH in seinem Reisebericht zum Silicon Valley. Ergänzt wurde der Vortrag durch seinen Geschäftspartner Fabian Ziegler. Er zeigte zum Ende der Online-Marketing-Konferenz auf, dass die digitale Zukunft unsere Vorstellungen von Ethik auf den Prüfstand stellen werden.