Marketing Tag 2023 in Augsburg: Wie muss sich die Branche verändern?

Veranstaltung

Auf der Bühne des 48. Deutschen Marketing Tag gaben zahlreiche Speaker ihr Branchenwissen weiter. Foto: B4BSCHWABEN.de

„It’s all about Change“ ist nicht nur Motto des 48. Deutschen Marketing Tags, sondern Bestandsaufnahme einer sich wandelnden PR-Branche. Wie die Veranstaltung den dazu notwendigen Veränderungsmut stiften soll.

Neue Technologien, veränderte Arbeitsbedingungen, Kundenbedürfnisse und -erwartungen sowie gesellschaftliche Entwicklungen stellen die Marketing-Branche vor die größten Herausforderungen und Veränderungen seiner Zeit. Um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein, ist es notwendig, flexibel und anpassungsfähig zu sein und Veränderungen aktiv zu gestalten. Einen Überblick für all diese Themen will der Deutsche Marketing Tag 2023 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Augsburger Kongress am Park liefern.

Knapp 700 Teilnehmer aus Unternehmen, Agenturen und Wissenschaft fanden sich zum Deutschen Marketing Tag 2023 im Augsburger Kongress am Park ein. Unter dem Motto „It's all about Change" standen dabei die aktuellen Branchenthemen im Fokus. Fotos: B4BSCHWABEN.de

Welches Ziel hat der Deutsche Marketing Tag 2023?

Mit dem Motto „It's all about change“ möchte der Deutsche Marketing Tag 2023 die Teilnehmenden des Kongresses dazu ermutigen, sich mit aktuellen Veränderungen im Marketing aktiv auseinanderzusetzen, neue Wege zu finden und innovative Lösungen zu entwickeln. Die Veranstalter geben an, gemeinsam den Wandel unterstützen zu wollen und daher den Fokus auf die Bedeutung von Veränderungen im Marketing legen. Dafür sollen Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, ihr Wissen im direkten Austausch mit Marketing-Experten zu erweitern. Diesen Weitblick, so hofft der Bundesverband Marketing Clubs, nehmen die Gäste wiederum in Ihre Unternehmen mit.

Das sind die Speaker des Deutschen Marketing Tag 2023