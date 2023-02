CEO von Kununu in Augsburg: Was Unternehmen zu attraktiven Arbeitgebern macht

Marketing Club Augsburg

Anne Matern, Nina Zimmermann, Ramona Meinzer, Cornelia Lass und Uti Johne beim MarketingFrauen Event. Foto: B4BSCHWABEN.de

In Zeiten des Personalmangels müssen sich Unternehmen überlegen, wie sie sich als Top-Arbeitgeber präsentieren und auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingehen können. Wie können sich also Unternehmen als attraktive Arbeitgeber für Frauen und Familien positionieren? Wie können Arbeitgeber unterstützen, Kind und Karriere zu vereinbaren? Diesen Fragen widmete sich das erste MarketingFrauen Event des Marketing Club Augsburg. Denn gerade mal 30 Prozent der erwerbsfähigen Frauen arbeiten in Vollzeit, betonte Anne Matern, Vizepräsident des MC Augsburg, bei der Begrüßung.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

CEO von Kununu zu Gast in Augsburg

Nina Zimmermann, CEO von Kununu, zeigte in ihrem Impulsvortrag, was einen Top-Arbeitgeber ausmacht. Der entscheidende Faktor sei die Unternehmenskultur. Nur so könne man junge Talente auch langfrisitg halten. Sie berichtet, dass in den USA zum Beispiel 30 Prozent aller Neuangestellten innerhalb von 90 Tagen wieder kündigen. Auch in Deutschland gebe es diese Tendenz. Laut einer Haufe & Deloitte-Studie koste falsches Hiring bis zu 15.000 Euro.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wertschätzung an oberster Stelle

Und wie vermeiden Unternehmen das? Es gelte den „Cultural Fit“, also die Übereinstimmung zwischen Bewerbern und Arbeitgeber bezüglich der Werte, zu steigern. „Wertschätzung ist mit am wichtigsten“, verrät Nina Zimmermann. Wenn Unternehmen ihren Mitarbeitern diese und Vetrauen entgegebringen, habe das auch einen positiven Effekt auf die Wirtschaftlichkeit. Bei Stellenanzeigen sei es vor allem wichtig authentisch zu sein und nicht auf austauschbare Buzzwords wie Flexbilität zu setzen. Den perfekten Arbeitger gebe es nicht. Daher sind auch Kununu-Bewertungen von 5,0 nicht glaubwürdig. Bewerber wollen wissen, wie Unternehmen wirklich ticken.

Anschließend berichteten Nina Zimmermann, Ramona Meinzer, Geschäftsführende Gesellschafterin Aumüller Aumatic, Cornelia Lass Cornelia Lass, Vice President People bei Xentral, und Uti Johne, Geschäftsführende Gesellschafterin bei Modem Conclusa, in der Podiumsdiskussion von ihren Erfahrungen als Gründerin, Geschäftsführerin, Führungskraft und Mutter.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Individuelle Lösungen sind gefragt

Ramona Meinzer verrät, dass ihr Unternehmen sich nicht explizit als frauenfreundlich positioniert. „Ich sehe Menschen so individuell, wie wir eben alle sind. Jeder Mensch ist einzigartig und kämpft mit seinen eigenen, individuellen Herausforderungen. Standards funktionieren da nur bis zu einem gewissen Grad. Es sind individuelle Lösungen gefragt", ist sie überzeugt. Am Anfang sei sie viel zu kreativ gewesen, das habe manche Mitarbeiter überfordert. Nich jeder wolle flexible Arbeitszeiten oder eine Vier-Tage-Woche. Komunikation sei der Schlüssel, sind sich alle einig. „Wenn ich mir die Zeit nehme mit meinen Mitarbeitern zu sprechen und vor allem zuzuhören und deren aktuelle Lebensumstände wirklich zu verstehen, dann schaffe ich die Basis für eine individuelle Lösungsfindung die es dem Menschen ermöglicht seine Talente bestmöglich einzusetzen“, erzählt Meinzer.

Vertrauen ist das A und O

Bei Xentral, einem Augsburger Start-up, bei welchem viel Remote gearbeitet wird, sei Vertrauen das A und O. Und wenn ein Mitarbeiter dieses missbrauche, sollte auch konsequent durchgegriffen werden. „Von Frauen wünsche ich mir mehr Mut, ihre Bedürfnisse zu äußern“, äußert sich Cornelia Lass, Vice President People bei Xentral. Gleichzeitig sei es aber wichtig, dass Arbeitgeber anerkennen, dass Frauen systematisch benachteiligt sind. Denn Männer können nun mal keine Kinder bekommen.