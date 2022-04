Neuer Professor übernimmt Digitale Medizin an der Uni-Augsburg

Im Rahmen des Forschungsschwerpunktes Medizinische Informatik hat die Universität Augsburg am 1. April den Kliniker und Medizininformatiker Prof. Dr. med. Ludwig Christian Hinske an ihre Medizinische Fakultät berufen. Forschungsfelder seines Lehrstuhls sollen das Management großer und vielfältiger Datenmengen aus der klinischen Versorgung sein sowie die Entwicklung von Entscheidungshilfen im klinischen Alltag mithilfe von digitalen Mitteln. Hinske wird gleichzeitig Leiter der Stabsstelle Klinische Entscheidungshilfen, die der Ärztlichen Direktion am Universitätsklinikum Augsburg zugeordnet ist und übernimmt die AbteilungDatenmanagement und Clinical Decision Support im Institut für Digitale Medizin ebenfalls am Klinikum.

Interdisziplinäres Profil

„Herr Professor Hinske ist sowohl ein ausgewiesener Kliniker im Bereich der Anästhesiologie undIntensivmedizin, als auch ein Medizininformatiker mit breitem Forschungsinteresse im Bereich der digitalenMedizin. Dieses hoch interdisziplinäre Profil macht ihn zum idealen Kandidaten für unseren neuen Lehrstuhl im Forschungsschwerpunkt Medizinische Informatik“, würdigte Medizin-Gründungsdekanin Prof. Dr. med. Martina Kadmon den Neuberufenen. Seine Forschungen seien darüber hinaus anschlussfähig an die klinischen Schwerpunkte der Fakultät in den Bereichen Allergologie, Gefäßmedizin und Tumormedizin.

Entscheidungshilfen in kritischen Situationen

Patienten auf der Intensivstation werden engmaschig überwacht, dabei entstehen große Mengen an digitalen Daten, die in eigenen Datenbanken gesammelt werden. Hinske soll diese auswerten auf der Suche nach neuen Erkenntnissen, die für den klinischen Alltag wichtig sind: „Bei den oft kritischen Situationen imBereich der Intensivmedizin haben wir Ärzte ein großes Interesse an Entscheidungshilfen, wie wir in der Behandlung weiter vorgehen sollen.“ Bei Lungentransplantationen kann es zum Beispiel passieren, dass Herz und Lunge den Körper nicht gleich ausreichend versorgen können, eine spezielle Herz-Lungen-Maschine wird notwendig. „Wir haben Narkoseprotokolle ausgewertet und dabei überraschenderweise herausgefunden, dass man besser vor der Operation sagen kann, ob eine Herz-Lungen-Maschine gebraucht wird, als währenddessen. Ausschlaggebend sind nämlich die Werte des Lungenblutdrucks, der vorher gemessen wird“, erklärt Hinske seine Forschungen. Der Operationsverlauf wird durch diese Erkenntnisse besser planbar.

Berechnung der besten Behandlungsform

Bei der Behandlung von Krankheiten müssen häufig Entscheidungen über die Wahl von Therapien undMedikamenten getroffen werden, zum Beispiel welches Chemotherapeutikum das richtige ist. Bei untypischen Verläufen oder weniger häufigen Erkrankungen stehen Ärzte vor dem Problem, dass keine Richtlinien oder ausreichende Studien vorliegen, an denen sie sich orientieren können. Die Medizinische Informatik soll hier Abhilfe schaffen, hat sich Hinske vorgenommen. „Wir wollen digitale Daten aus verschiedenen Quellen sammeln, an die man sonst schwer herankommt. Dann befragen wir die Kranken selbst, was ihnen wichtig ist im Hinblick auf ihre Gesundheit, aber auch auf ihre Lebensqualität. Aufdieser Grundlage wollen wir dann berechnen, welche Behandlung für diesen Menschen in seiner Lebenssituation die beste ist“, beschreibt der Neuberufene seine Zukunftspläne.

Leiter der Stabstelle Klinisches Entscheidungsmanagement

Prof. Dr. med. Ludwig Christian Giuseppe Hinske studierte Humanmedizin an der Ludwig- Maximilians-Universität München (LMU) und Biomedizinische Informatik am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston, USA. Es folgten 2011 die Promotion sowie 2017 die Habilitation an der LMU sowie 2016 die Anerkennung zum Facharzt für Anästhesiologie. 2018 wurde Hinske zum Oberarzt für perioperative biomedizinische Informatik an der Klinik für Anästhesiologie am Klinikum Großhadern (LMU) ernannt, zwei Jahre später folgte der Ruf auf die Professur für MedizinischeInformatik am Institut für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie (IBE) der LMU. Gleichzeitig wurde er Mitglied des Pandemie-Krisenstabs des Vorstands des LMU-Klinikums und Leiter der Stabsstelle des Vorstands „Digitale Medizin“. Zum 1. April 2022 wurde Hinske auf den neu eingerichtetenLehrstuhl für Datenmanagement und Clinical Decision Support der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg berufen sowie zum Leiter der Stabsstelle Klinisches Entscheidungsmanagement des Universitätsklinikums Augsburg bestellt. Darüber hinaus übernimmt er die Abteilung Datenmanagement undClinical Decision Support im Institut für Digitale Medizin ebenfalls am Klinikum.