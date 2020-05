Neuer Geschäftsführer für KJF Klinik Josefinum in Augsburg

Das Josefinum in Augsburg steht ab Herbst unter neuer Leitung. Sebastian Stief löst zum 1. Oktober 2020 den bisherigen Geschäftsführer Stefan Dür ab. Dieser wechselt aus familiären Gründen in Richtung seiner österreichischen Heimat. „Wir können die Entscheidung von Stefan Dür zugunsten seiner Familie nachvollziehen. Für seinen hohen Einsatz, mit dem er das Josefinum verantwortungsvoll geführt hat, bedanke ich mich im Namen der gesamten KJF Augsburg“, so Markus Mayer, Vorstandsvorsitzender der KJF Augsburg.

Stief kehrt in die Heimat zurück

Mit Sebastian Stief gewinnt die KJF Augsburg nun frühzeitig einen Nachfolger für die Geschäftsführung des Josefinum. Er werde die Klinik dank seiner Erfahrung und Umsichtigkeit langfristig positiv entwickeln, ist die KJF überzeugt. Der Wechsel eröffne eine langfristige Perspektive. „Sebastian Stiefs bisheriger Werdegang steht für Beständigkeit. Ich freue mich, dass er seine Entscheidung für seine Heimat und für das Josefinum getroffen hat“, so Markus Mayer. Nach Stationen an der Uni Bayreuth und bei der Sana Kliniken AG kehrt der gebürtige Schwabe bewusst nach Augsburg zurück.

Vorstand begrüßt Entscheidung

Auch Gerd Koslowski, der als Vorstand Medizin für die fünf Kliniken der KJF Augsburg Verantwortung trägt, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Sebastian Stief hat das Klinikgeschäft von der Pike auf gelernt. Er passt mit seiner lösungsorientierten Art und seinem Blick auf Nachhaltigkeit sehr gut zur KJF Augsburg.“ Der 35-jährige Familienvater ist reich an beruflicher Erfahrung. Direkt nach dem Studium der Gesundheitsökonomie wechselte er zur Sana Kliniken AG, für die er in den vergangenen Jahren verschiedene Kliniken erfolgreich leitete. Zuletzt führte Sebastian Stief die Geschäfte des Karl-Olga-Krankenhauses in Stuttgart.

Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V. (KJF)

Die KJF Augsburg ist einer der größten Anbieter für Gesundheits-, Sozial- und Bildungsdienstleistungen in Bayern. Seit 1911 bietet das Sozialunternehmen vor allem Kindern, Jugendlichen und Familien mit rund 80 Einrichtungen und Diensten Lösungen für die verschiedensten individuellen Bedürfnisse an: in der Kinder- und Jugendhilfe mit Kindertagesstätten, Stationären Wohnformen oder Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung; in Berufsbildungs- und Jugendhilfezentren, durch Angebote für Beruf und Arbeit sowie Integrationsunternehmen und -dienste; in der Medizin mit mehreren Kliniken; in verschiedenen Schulen. Darüber hinaus bildet die KJF Augsburg kontinuierlich annähernd 500 Fachkräfte für soziale und medizinische Berufe aus.