Das erwartet die Besucher der ersten Coiltech Augsburg 2023

Fachmesse

Archivbild. Die Messe Augsburg von außen. Foto: B4BSCHWABEN.de

Zwei große Messen haben Augsburg verlassen. Doch in diesem Jahr feiert die Coiltech 2023 Premiere. Was Besucher wissen müssen.

Rund 300 Aussteller aus 28 Ländern und rund 3.000 Fachbesucher der Elektrotechnik und Elektronikbranche werden am 29. und 30. März 2023 in Augsburg erwartet. Die Coiltech passe damit ideal zum Hightech-Standort Augsburg, da diese unter anderem auch die Themen Materialien, Fertigungsautomatisierung und Automatisierungssysteme zum Inhalt hat, kommentiert die Stadt Augsburg auf ihrer Homepage. Mit dieser neuen Messe neben der Interlift zeige die Wirtschaftsregion Augsburg, dass sie für internationale Fachmessen attraktiv sei.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So begrüßt Oberbürgermeisterin Eva Weber die Coiltech in Augsburg

„Herzlich willkommen in der Hightech-Stadt Augsburg allen Ausstellerinnen und Ausstellern wie Besucherinnen und Besuchern der Coiltech aus aller Welt. Ich freue mich, dass die von den Gesellschaftern, darunter die Stadt Augsburg, die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg, der Bezirk Schwaben sowie die beiden Wirtschaftskammern, 2021 in partnerschaftlicher Weise mit der Messegesellschaft beschlossene WIR-Strategie erste Früchte trägt. Mit der Coiltech wurde die größte internationale Messeveranstaltung in der Geschichte der Messe Augsburg akquiriert. Ich wünsche den Veranstaltenden von Quickfairs viel Erfolg und gutes Gelingen“, erklärt Eva Weber, Oberbürgereisterin der Stadt Augsburg.

„Mit der neuen internationalen Messe für Spulentechnologien an der Messe Augsburg wird die ganze Region und auch der Freistaat profitieren. Hotellerie, Einzelhandel, Dienstleister und Handwerk werden Aufträge erhalten. Diese Ansiedlung bestätigt die Attraktivität des Messestandortes Augsburg: Augsburg kann internationale Leitmessen ausrichten“, ergänzt Dr. Wolfgang Hübschle, Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zwei große Messen haben Augsburg verlassen

Die Premiere der Coiltech 2023 kommt dem Messestandort sehr gelegen. Denn in den vergangenen Monaten haben sich gleich zwei große Messen aus Augsburg verabschiedet. Die Fachmesse für Schleiftechnik, die GrindTec, ist nach vielen Jahren Augsburg nun in Leipzig beheimatet. Ebenfalls verlassen hat Augsburg die Reitsportmesse Americana. Diese hat inzwischen ihre neue Heimat am Bodensee gefunden: Nämlich in der Messe Friedrichshafen.