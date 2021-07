MVV Industriepark Gersthofen informiert über Ausbildung

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Rund 130 Schüler besuchten am Dienstag, 21. Juli, mit ihren Eltern den Industriepark Gersthofen. Das Motto des diesjährigen Ausbildungsabends lautete: „Informationen auf Augenhöhe“. Die Besucher konnten sich an Info-Ständen im Innenhof des Industrieparks bei den Ausbildern sowie den jeweiligen Azubis über die neun Ausbildungsberufe informieren, die die MVV in Gersthofen anbietet. Das Konzept des Ausbildungsabends mit Maske und Abstand habe sich bewährt, der Dialog stand dabei wie bisher im Vordergrund, heißt es in einer Pressemeldung Ende Juli.

Werksansicht. Foto: MVV Industriepark Gersthofen GmbH

Bei MVV im Industriepark Gersthofen können diese Berufe erlernt werden: Chemikant, Chemielaborant, Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker, Industriekaufmann, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachkraft für Schutz und Sicherheit, Koch und Werkfeuerwehrmann. Für 2021 sind alle freien Ausbildungsplätze bereits besetzt. Der Startschuss für die neue Bewerbungsrunde zum Ausbildungsbeginn im September 2022 sei bereits gefallen, Bewerbungen können online abgegeben werden.

Ausführliche Informationen über die einzelnen Berufe sowie ein virtueller Messestand stehen auf der Internetseite bereit. Hier gebe es laut Aussage der Veranstalter alle Fakten zu den Ausbildungsberufen zum Anschauen, zum Anhören und zum Nachlesen.

Im Industriepark Gersthofen entsteht ein neues Klärschlamm-Projekt

Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH plant die Errichtung einer Klärschlamm-Verwertungsanlage am Standort Gersthofen. Hierfür läuft derzeit das Genehmigungsverfahren, die Anlage soll im Sommer 2024 den Betrieb aufnehmen.

Im Rahmen der Klärschlamm-Ausschreibung der Stadt Augsburg hat die MVV Umwelt GmbH in Mannheim das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und jetzt den Zuschlag bekommen. Die MVV Umwelt GmbH ist der Teil des MVV-Konzerns, der die zentrale Beschaffung der Klärschlammmengen für den Anlagenbetreiber übernimmt.