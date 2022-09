Muss Schuhhändler Görtz seine Filiale in Augsburgs City Galerie schließen?

Insolvenz

Verliert die City Galerie nach der Insolvenz von Görtz einen Mieter? Foto: B4BSCHWABEN.de

Der Schuhhändler Görtz meldet Insolvenz an. Was das für die Filiale in der City Galerie Augsburg bedeutet.

Die Kaufkraft von Konsumenten sinkt kontinuierlich durch die Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten. Damit geht auch eine Verunsicherung und Zurückhaltung einher, welche zu Umsatzrückgängen führt. So auch bei dem Fahion und Lifestyle Unternehmen Görtz. Die Kriseneffekte wirken sich sowohl auf die Verkaufszahlen in den Filialen als auch dem Onlinegeschäft des Schuhhändlers aus. Als Konsequenz der Entwicklung, wurde nun die Insolvenz bekannt gegeben. Mit den gerichtlichen Sanierungsverfahren will sich die Görtz-Gruppe (im Folgenden ‚Görtz‘) konsequent restrukturieren und zukunftssicher aufstellen. In Augsburg ist die Marke mit einem Ladengeschäft in der City Galerie vertreten.

Wie soll die Rettung erfolgen?

Im Detail wird die Muttergesellschaft Ludwig Görtz GmbH auf eigenen Antrag ein Schutzschirmverfahren aufnehmen. Hingegen werden die Tochterunternehmen Görtz Retail GmbH und Görtz Logistik GmbH sich in Eigenverwaltung sanieren. Bei diesem Schutzschirmverfahren handle es sich um ein besonderes Verfahren zur Sanierung des Unternehmens in Eigenverwaltung. Die Geschäftsführung um Frank Revermann und Tobias Volgmann bleibe im Amt und sei weiterhin handlungs- und weisungsbefugt. Das Gericht hat Rechtsanwalt Dr. Sven-Holger Undritz von der Kanzlei White & Case zum vorläufigen Sachwalter bestellt.

Aus für Augsburger Filiale?

Die Geschäftsführung werde in den kommenden drei Monaten einen Sanierungsplan erarbeiten und dem Gericht vorlegen. Wenn die Gläubiger diesem Plan zustimmen und das Gericht ihn bestätigt, soll der Erhalt und die nachhaltige Fortführung von Görtz gesichert sein. Zunächst laufe der Geschäftsbetrieb in den Filialen, der Zentrale in Hamburg und den beiden Zentrallagern uneingeschränkt weiter. Alle Stores bleiben damit geöffnet. Die Löhne und Gehälter der rund 1.800 Mitarbeiter seien für die Monate September, Oktober und November 2022 durch die Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit gesichert. Damit ist vorübergehend der Erhalt der Augsburger Filiale gesichert.

Optimismus zum Neustart

Ab Dezember 2022 wird Görtz die Löhne und Gehälter wieder aus eigenen Mitteln zahlen. „Görtz ist eine starke und bekannte Marke, die weiterhin viel Potential in sich trägt. Als Omnichannelhändler sind wir überzeugt, dass wir nach der Sanierung eine erfolgreiche Zukunft erwarten können und ein nachhaltiges Wachstum erzielen werden“, bekräftigt Frank Revermann, CEO von Görtz.