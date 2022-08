Achtung Baustelle: Hier kommt es in Augsburg zu Verkehrsänderungen

Verkehrsänderungen

Symbolbild. Das sind die aktuellen Baustellen im Stadtgebiet Augsburg. Foto: segovax / pixelio.de

Damit der Straßenverkehr in Augsburg möglichst wenig gestört wird, finden in Augsburg während der Sommerferien mehrere Baumaßnahmen statt. Alle Informationen zu den Ferienbaustellen und Umleitungen im Stadtgebiet.

Ab dem 22. August führen die Stadtwerke Augsburg Sanierungsarbeiten an den Schienen und dem Asphalt in der Ulmer Straße durch. Zwischen Neusässer Straße und Obere Osterfeldstraße muss die Ulmer Straße deshalb voll gesperrt werden. Die Umleitung wird über den Kobelweg und die Bürgermeister-Ackermann-Straße eingerichtet. Bis zum Ende der Sommerferien werden die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein.

Bauarbeiten in der Schaetzlerstraße

Aufgrund von Arbeiten an den Telekommunikationsleitungen, wird die Schaezlerstraße ab dem 9. August umgeleitet. Bis zum Ende der Sommerferien wird der Verkehr in Fahrtrichtung Norden zur Einbahnstraße und über die Prinzregenten- und Holbeinstraße verlegt.

Vollsperrung im Bereich der Jenaer Str. Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Seit dem 1. August finden im Bereich der Dr. Dr. Schmelzing-Str., Jenaer Str., Mirabellenweg und Aprikosenweg Fernwärmearbeiten statt. Im Rahmen der rund zwölfwöchigen Bauarbeiten wird es daher zu Teil- und Vollsperrungen kommen. Eine Umleitung wird über den Hammerschmiedweg eingerichtet.

Sanierung der Gleisanlage am Moritzplatz

Vom 30. Juli bis zum 7. Oktober wird die Gleisanlage der Straßenbahn und das Pflaster am Moritzplatz saniert. Der Bereich umfasst die Haltestelle Moritzplatz und geht Richtung Rathausplatz sowie Richtung Ulrich bis zur Einmündung der Wintergasse. Entsprechend müssen die Straßenbahnlinien 1 und 2 während der Sommerferien umgeleitet oder durch Busse ersetzt werden. Mit Schulbeginn ab dem 13. September fahren die Straßenbahnen wieder.

Kanalbauarbeiten am Mittleren Graben Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Seit dem 30. Juli ist der Bereich zwischen Pilgerhausstraße und Jakoberstraße aufgrund von Kanalbauarbeiten durch die Augsburger Stadtentwässerung gesperrt. Eine Umleitung erfolgt Richtung Norden über den Lauterlech und Pilgerhausstraße zurück auf den Graben. Richtung Süden wird die Baustelle über die Jakoberstraße, Jakoberwallstraße und zurück auf den Graben umgeleitet. Der Fuß- und Radverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Die Buslinie 35 wird ebenfalls umgeleitet. Richtung Norden entfällt die Haltestelle Pilgerhausstraße und in Richtung Süden wird stattdessen die Haltestelle Pilgerhausstraße der Linie 23 angefahren. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Anfang September abgeschlossen sein.

Neue Bauarbeiten in der Königsbrunner Straße

Ab dem 16. August geht es bei den Bauarbeiten auf der Königsbrunner Straße in die nächste Phase. Hier wird die Einmündung Brahmsstraße von der Königsbrunner Straße bis zur Albert-Leidl-Straße voll gesperrt. Ab dem 19. August beginnt für eine Woche die großflächige Straßendeckensanierung. Hierfür wird die Königsbrunner Straße zwischen Inninger Straße und Föllstraße stadteinwärts zur Einbahnstraße. Abhängig vom Bau sind die Zufahrten der angrenzenden Verbindungsstraßen gesperrt. Ausnahme ist die Kreuzung Albert-Leidl-Straße/ Rentmeisterstraße, welche während der gesamten Baumaßnahme halbseitig befahrbar ist. Eine Umleitung für den Verkehr stadtauswärts erfolgt über die Inninger Straße und die B17. Die Buslinie 24 wird aus diesem Grund auch umgeleitet. Die Ersatzhaltestelle für die Haltestelle Lupinenstraße wird in der Rentmeisterstraße eingerichtet. Die Maßnahme ist voraussichtlich bis Ende August abgeschlossen.

Neubau der Holzbachbrücke Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

In den Sommerferien kommt es zu Änderungen in der Verkehrsführung auf der Holzbachbrücke: Ab 2. August bis voraussichtlich Ende September ist das Linksabbiegen aus der Holzbachstraße Nord kommend in Richtung Süden (Rosenaustraße oder den südlichen Teil der Holzbachstraße) nicht mehr möglich. Das Rechtsabbiegen stadtauswärts ist weiterhin möglich. Ab 26. August muss zudem die Linksabbiegerspur von der Bürgermeister-Ackermann-Straße kommend in die Holzbachstraße Nord entfallen. Die Umleitungen werden über die Rosenaustraße bzw. Reinöhlstraße eingerichtet. Die Gesamtmaßnahme ist voraussichtlich 2023 abgeschlossen.