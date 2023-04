Modellquartier im Sheridanpark steht in den Startlöchern

Stadtentwicklung

Luftbild Sheridanpark

Auf dem Areal der früheren Sheridan-Kaserne vergibt die Stadt Augsburg erstmals vier Baufelder im sogenannten Konzeptvergabeverfahren. Das bedeutet, dass die Grundstücke nicht an die höchsten finanziellen Gebote, sondern an die besten Konzepte vergeben werden. Dabei soll ein neues Quartier entstehen, das einen sozialen, nachhaltigen und innovativen Mehrwert für die Bewohnerinnen und Bewohner, die Nachbarschaft im ganzen Stadtteil und für die gesamte Stadtgesellschaft bringt. Im Herbst 2021 hat der Stadtrat aus einer Vielzahl eingegangener Bewerbungen vier Projektgruppen ausgewählt, die ihre Vision von gemeinschaftlichem Wohnen in dem Modell-Quartier in den vergangenen 18 Monaten konzeptionell fortentwickelt haben.

Erste Projekte gehen in die Umsetzungsphase

Trotz erheblich erschwerter Rahmenbedingungen seit dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine und den damit verbundenen Auswirkungen (deutlicher Anstieg von Kosten im Bausegment, von Darlehenszinsen und insbesondere der Wegfall der KfW-55-Förderung) konnten zwei der vier Baugruppen ihr Projekt mit weiter vorangetrieben. Gemeinsam haben Wohnbaugruppe Augsburg Entwickeln (als Treuhänderin der Stadt Augsburg für Planung, Erschließung und Entwicklung früherer Militärflächen zuständig) und die Verwaltung mit den Baugruppen in den zurückliegenden drei Monaten alles auf den Weg gebracht, um die notarielle Beurkundung zum Abschluss der Kaufverträge über die Baugrundstücke im Rahmen der vereinbarten Frist abschließen zu können. Die Stadt Augsburg und die Wohnbaugruppe Augsburg Entwickeln freuen sich für die Gruppen Sheridan Park & Junia und wagnis eG, aber nicht zuletzt auch für das gesamte Quartier, welches durch diese Projekte wichtige Impulse erhält. Nun beginnt die für die Gruppen intensive Phase der baulichen Umsetzung der Projekte.

Kooperative und zielgerichtete Zusammenarbeit

„Nun steht der Bauphase nichts mehr im Weg“, freuen sich auch die Mitglieder der Baugemeinschaft Sheridan Park & Junia über das Erreichen ihres ersten großen Meilensteins: Im März 2023 hat die Gruppe das Grundstück für ihr Projekt erworben. „An dieser Stelle möchten wir uns vor allem bei der Stadt Augsburg, der Wohnbaugruppe Augsburg und der Stadtsparkasse Augsburg für die kooperative und zielgerichtete Zusammenarbeit bedanken, die nun zum ersten Etappenziel geführt hat“,so die Baugemeinschaft.

Innovative Konzeptvergabeverfahren

Die Wohnbaugenossenschaft wagnis eG wird mit ihrem Projekt wagnisSHARE rund 50 Wohnungen realisieren, wovon voraussichtlich die Hälfte geförderte Wohnungen sein werden. „Wir freuen uns, in Augsburgein gemeinschaftsorientiertes Projekt umsetzen zu können, das für die Stadtgesellschaft einen sozialen Mehrwert mit sich bringt“, so Vorstandsmitglied Rut-Maria Gollan. „Ein großes Kompliment geht an die Stadt Augsburg für das innovative Konzeptvergabeverfahren, das ein wichtiger und mutiger Schritt war, um gemeinwohlorientierten Wohnungsbau zu unterstützen. Trotz der schwierigen äußeren Rahmenbedingungen ist es gelungen, gemeinsam mit der Stadtpartnerschaftlich einen guten Weg zu finden, um dieses Projekt erfolgreich umzusetzen“, so Gollan weiter.

Stadtrat beschließt Unterstützungsmöglichkeiten

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 30. März, zudem Lösungsansätze und Unterstützungsmöglichkeiten erörtert und beschlossen. Mit Blick auf die Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seit Start des Konzeptvergabeverfahrens soll den Baugruppen sowohl eine Verlängerungsoption als auch alternativ hierzueine Aussetzung des Verfahrens jeweils auf Antrag gewährt werden.