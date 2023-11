Initiative Sherlo will günstigen Wohnraum nach Augsburg bringen

Baubranche

Eine Visualisierung des Wohnkonzepts von Sherlo. Grafik: agmm Architekten + Stadtplaner

Angesichts der drängenden Wohnungsnot in Augsburg und dem stagnierenden staatlichen sozialen Wohnungsbau will Sherlo ein klares Signal setzen. Das von Ehrenamtlichen getragene Projekt möchte zeigen, dass mit engagierten Partnern und der Unterstützung von 98 privaten Geldgebern mittels Schwarmfinanzierung das fast Unmögliche möglich wird.

Das Engagement von Sherlo reagiert auf die wachsende Herausforderung für viele Menschen bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Im Sheridanpark entstehen neue Wohnungen

Sherlo schafft derzeit im Sheridanpark sozialen Wohnraum für 60 Personen. Die neu gewonnene Partnerschaft mit der bundesweit aktiven Stiftung Trias macht Hoffnung, dass das Projekt umgesetzt werden kann. Die Stiftung Trias wird das Grundstück kaufen und es Sherlo im Rahmen eines Erbpachtvertrags zur Verfügung stellen. Sherlo garantiert damit die Unverkäuflichkeit des Bodens, die auf die Ewigkeit festgesetzt ist. Auch dadurch, dass der Wohnraum nachhaltig sozial bleibt, auch über die übliche Laufzeit, will Sherlo ein Leuchtturmprojekt für die Wohnlandschaft der Stadt Augsburg sein.

Sherlo startete im Herbst 2021

Die ehrenamtliche Projektgruppe sicherte sich im September 2021 im Zuge des ersten Konzeptvergabeverfahrens der Stadt Augsburg den Zuschlag, um auf dem ehemaligen US-amerikanischen Kasernenareal „Sheridan“ drei Häusern zu errichten. Knapp 100 Personen haben das Projekt bereits finanziell durch Direktkredite unterstützt. Dieses breite Engagement verdeutliche, heißt es in einer Mitteilung, dass selbst in herausfordernden Zeiten gemeinsame Anstrengungen erfolgreich sein können. Weiterhin suche das Sherlo-Projekt, heißt es weiter, Menschen die sich finanziell engagieren möchten. Direktkredite können mit bis zu zwei Prozent verzinst werden, während Spenden in Form von Zustiftungen an die Stiftung Trias vollständig steuerlich absetzbar sind.