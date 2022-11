Mitarbeiter von WashTec und MT Aerospace setzen heute ihre Arbeit aus

Warnstreiks

Archivbild. Am Montag kommt es bei MT Aerospace zu Warnstreiks der IG Metall. Foto: B4BSCHWABEN

Die Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie geht in die nächste Runde. In der vergangenen Woche hatten sich unter anderem Mitarbeiter von SGL Carbon den Warnstreiks der IG Metall angeschlossen. „Die erste Warnstreikwoche in Augsburg und Nord Schwaben war sehr erfolgreich, trotz Ferienwoche“, resümiert Roberto Armellini, 1. Bevollmächtigter IG Metall Augsburg. Bei den Warnstreiks der vergangenen Woche haben insgesamt 2230 Warnstreikende teilgenommen. Nun bahnen sich die nächsten Arbeitsstopps in der Region an.

Wann wird bei Washtec gestreikt?

Beschäftige der der Firma WashTec Cleaning Technology GmbH in Augsburg sind zum Warnstreik aufgerufen. Hierfür hat die IGM den Beginn ab 09:30 Uhr ausgerufen. Ab dann wird das Firmenpersonal an einer Kundgebung auf dem Betriebsgelände teilhaben, statt seiner Arbeit nachzugehen. Die Aktion soll anschließend von kurzen Redebeiträgen und der Verlautbarung „Wecker Aktion im Betrieb“ umrahmt werden. Als Ausgangspunkt für den Protest wurde der Wareneingang in der Argonstraße 7 festgelegt. Etwa 250 teilnehmende Personen erwartet die IG Metall.

Was ist für den Streik bei MT Aerospace geplant?

Bei MT Aerospace in der Augsburger Franz-Josef-Strauß-Straße 5 kalkuliert die Gewerkschaft mit einem geringeren Aufkommen. Hier sollen es etwa 180 Warnstreikende sein, die sich dem Vorhaben ab 10:00 Uhr anschließen. Auf dem Firmengelände soll ebenfalls mit kurzen Redebeiträgen auf die gemeinsamen Forderungen eingeschworen werden.

Streikwelle in Nordschwaben ungebrochen

SGL ist aber nicht das einzigen Unternehmen in Schwaben, das bereits bestreikt wurde. Auch bei BSH und der Röhm GmbH startete die IGM ihre Warnstreiks. Bei BSH partizipierten gut 1.000 Warnstreikende. Dazu kamen etwa 100 Mitarbeiter der Röhm GmbH. Auch bei Fendt und Fendt Caravan in Asbach-Bäumenheim wurde gestreikt. Hier rechnete die Gewerkschaft mit über 1.000 Protestierenden.