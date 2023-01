Mit Hilfe von Präg: International School Augsburg ist klimaneutral

Nachhaltigkeit

Klimaneutral mit Zertifikat. Quelle: Präg

Mit gutem Beispiel voran geht jetzt die International School Augsburg (ISA): Sie zeigt Verantwortung für ihre CO2-Emissionen und ist seit November 2022 klimaneutral. Der Energiedienstleister Präg hat die ISA bei diesem Prozess begleitet. Für dieses Ziel hat die Schule ihre gesamten CO2-Emissionen erfassen lassen. Verschiedene Maßnahmen legen fest, wie diese in Zukunft reduziert werden können. Zum Beispiel, indem die Schule in Zukunft regenerativen Strom aus einer eigenen Photovoltaik-Anlage bezieht und den Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge umstellt. Die restlichen, unvermeidbaren Emissionen kompensiert die ISA über Klimaschutzprojekte. Um schon heute ein Zeichen zu setzen, gleicht die Schule ihren gesamten CO2-Ausstoß aus. Rechnerisch ist sie damit klimaneutral.

Klimaschutz besitzt hohen Stellenwert bei der jungen Generation

Wie wichtig jungen Menschen der Klimaschutz ist, zeigen die Proteste der Fridays-for-Future-Bewegung. Fast 300.000 Menschen beteiligen sich mittlerweile daran, viele davon sind Schüler. „Wenn es um den nachhaltigen Umgang mit Umwelt und Klima geht, können Schulen mit gutem Beispiel vorangehen und ein Multiplikator sein – für ihre Schüler, die Gesellschaft und andere Bildungsinstitutionen. Die ISA hat mit ihrer Klimaneutralität jetzt ein Exempel statuiert und sich klar für den Schutz unseres Klimas positioniert“, erläutert Richard Gerstandl, Geschäftsführer bei Präg. Marcus Wagner, Geschäftsführer der ISA, erklärt: „Nachhaltigkeit ist bei uns schon lange ein zentrales Thema. So haben wir unser eigenes Blockheizkraftwerk, achten auf regionale Produkte in unserer Schulkantine und legen Wert auf die Mülltrennung. Die Klimaneutralität ist ein weiterer Ausdruck unserer Verantwortung gegenüber der kommenden Generation.“

So wurde die ISA klimaneutral

In einem ersten Schritt haben die Experten von Präg vor Ort den gesamten Energieverbrauch der ISA erfasst und bilanziert. Basierend auf dieser Grundlage hat der Energiedienstleister im nächsten Schritt die entstandenen klimarelevanten Emissionen ermittelt. Auch die Emissionen, die die An- und Abfahrt der Schüler und der Mitarbeiter auf dem Arbeitsweg freisetzen, ließ die ISA prüfen. Außerdem flossen Klimagase aus dem Abfallaufkommen und den verwendeten Schulbüchern mit in die Beurteilung ein. „Die Treibhausgas-Bilanz hilft uns grundsätzlich zu erkennen, in welchen Bereichen CO2 eingespart werden kann. Auf dieser Basis haben wir gezielt die Klimastrategie für die nächsten Jahre ausgearbeitet, die wir gemeinsam mit der ISA umsetzen werden“, erklärt Christian Walther, Energiemanager bei Präg.

In der International School Augsburg wird der Energiedienstleister einige Maßnahmen realisieren, zum Beispiel eine Photovoltaik-Anlage installieren. Für den Fuhrpark, den die Schule auf Elektrofahrzeuge umrüstet, richtet Präg die passende Ladeinfrastruktur ein. Auch kleine Mittel helfen dabei, die CO2-Bilanz der ISA zu verbessern, deshalb stellt die Schule ihre Beleuchtung auf LED um. Rund 83.000 Kilowattstunden Strom oder 40 Tonnen CO2 lassen sich mit dem Maßnahmenpaket insgesamt in den nächsten vier Jahren einsparen.

Kompensation durch internationale Klimaschutzprojekte

Die nicht vermeidbaren Emissionen gleicht die ISA über Klimaschutzprojekte aus. Sie fördert damit zum Beispiel Initiativen für den Ausbau von Solarenergie in Indien und sauberen Kochöfen in Nigeria. Marcus Wagner erklärt: „So sparen wir sowohl lokal als auch global eine nachweisliche Menge an CO2 ein. Es wäre fahrlässig, die eigenen Emissionen nicht zu kompensieren, wenn man sie nach einem so aufwändigen Analyseprozess endlich kennt und die eigenen Reduktionsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.“ So bald wie möglich will die Schule jetzt die geplanten Maßnahmen in Angriff nehmen. „Ich bin sehr froh über das Projekt, das den hohen Stellenwert von Klimaschutz auch gegenüber unseren Schülerinnen und Schülern belegt.“