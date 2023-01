Augsburg: Hochschule und International School starten neue Kooperation

Zusammenarbeit

Von links: Dr. Jessamine Koenig und Prof. László Kovács. Foto: Matthias Leo

Die International School Augsburg und die Hochschule Augsburg planen die Stärkung und den Ausbau der gegenseitigen Kontakte. Damit soll eine Kooperation entstehen, von der beide Seiten profitieren sollen. Im Zentrum steht die Förderung durch die Lehren und Lernen an beiden Einrichtungen. Dazu unterzeichneten Prof. Dr. László Kovács, Vizepräsident für Studium und Lehre der Hochschule Augsburg, und Dr. Jessamine Koenig, Director of Education der International School Augsburg, sowie Marcus Wagner, Director of Business and Finance der International School Augsburg, ein Memorandum of Understanding.

Die Vereinbarung umfasst Eckpunkte einer engeren Zusammenarbeit, wie beispielsweise Besuche von Schülern der International School Augsburg an der Hochschule Augsburg und die Unterstützung beim Zugang zur Hochschule für Schüler, die das International Baccalaureate Diploma an der International School Augsburg erworben haben und darüber hinaus alle weiteren notwendigen Voraussetzungen für eine Zulassung zum Studium erfüllen.

So schätzt die HSA die Kooperation ein

Prof. László Kovacs sagte zur Unterzeichnung der Absichtserklärung: „Der Ausbau der Internationalisierung hat an unserer Hochschule einen hohen Stellenwert. Die Stärkung unseres Kontakts mit der International School Augsburg ist hierfür ein weiterer Baustein. So möchten wir unter anderem gezielt potenzielle Studierende von unserem Studienangebot überzeugen, die ihren Schulabschluss in einem internationalen Umfeld erwerben.“ Zum Studienangebot der Hochschule gehören auch Studiengänge, die einen besonderen Fokus auf die weltweite Vernetzung von Wirtschaft und Gesellschaft legen. Das sind etwa die Bachelorstudiengänge International Management und International Information Systems und der Masterstudiengang International Business and Finance.

Das bedeutet die Zusammenarbeit für die ISA

Dr. Jessamine Koenig, Director of Education der International School Augsburg, erläuterte: „Als International School Augsburg ist es unser Ziel, unsere Schüler:innen bestmöglich auf ihre Zukunft in einem internationalen Umfeld vorzubereiten. Die Kooperation mit der Hochschule Augsburg ermöglicht es uns, unsere Studierenden frühzeitig mit dem akademischen Umfeld in Kontakt zu bringen, um sie bei der Studienwahl zu unterstützen. Wir freuen uns daher auf einen regen Austausch und viele spannende Projekte.“

Ein erster Besuch einer Gruppe von Schülern der International School Augsburg an der Hochschule Augsburg hat bereits stattgefunden. Dabei lernten sie die Fakultäten der Hochschule und das Studienprogramm kennen. Die Fakultäten hatten dazu Studiengangsvorstellungen, Laborführungen und Workshops vorbereitet.