Mehr als 100 Kuka Roboter sind bei FAW-Volkswagen im Süden Chinas im Einsatz

Robotertechnik

Die FAW-Volkswagen Niederlassung in Foshan. Foto: Kuka Group

Bis zu 300.000 Batteriepacks fertigt FAW-Volkswagen im südchinesischen Foshan pro Jahr. Bei der Produktion sind rund 100 Kuka Roboter im Einsatz. In welchem Bereich die Kuka Roboter im Einsatz sind.

Die als „MEB Smart Factory“ bekannte Produktionsstätte wurde speziell für die Produktion der vollelektrischen MEB-Plattform gebaut. Dabei steht MEB für Modularer E-Antriebs-Baukasten. Für den Volkswagen-Konzern ist sie eine Referenzfabrik für Elektrofahrzeuge und ein Aushängeschild der globalen Automobilindustrie rund um Automatisierung, intelligenter Produktion und Digitalisierung. Der Automatisierungsgrad der MEB-Fabrik beträgt bis zu 82 Prozent.

Kuka Roboter für automatisierte Prozesse

In der Fabrik reihen sich Schweißlinien für Batterieschalen an Batterie-Verpackungslinien. Dazu kommen Prüfgeräte und Logistik. Auf der automatisierten Schweißlinie für Batteriegehäuse schweißen und kleben Roboter von Kuka. Auch bei der Verpackung der Batteriepacks sind Roboter von Kuka im Einsatz. Dort arbeiten Roboter der KR Quantec, KR Fortec und KR Titan Familien zusammen, um den Verpackungsprozess voll zu automatisieren.

Die Volkswagen Niederlassung im Süden Chinas

Die FAW-Volkswagen Niederlassung in Foshan wurde im Dezember 2011 gegründet. Seitdem ist sie ein wichtiger Teil der Entwicklungsstrategie der FAW-Gruppe in Südchina. Neben vier großen Produktions-Stätten für Stanzen, Schweißen, Lackieren und Endmontage wurde hier auch die hochmoderne MEB-Smart Factory errichtet, in der FAW-Volkswagen die Kernkomponenten von Elektrofahrzeugen herstellt.