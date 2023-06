Kuka verkauft Teilbereich Automation Integration

Transaktion

Peter Mohnen, Vorstandsvorsitzender der Kuka AG (CEO). Foto: Kuka AG

Betroffen ist der Standort in Obernburg. Was sich die neuen Eigentümer von dem Kauf erhoffen.

Der Geschäftsbereich Automation Integration konzentriert sich auf Automatisierungslösungen und Sondermaschinen für das Schweißen, Schneiden, Gießen und die Laserbearbeitung sowie für die Automatisierung in der Verpackungs-, Lebensmittel- und Zulieferindustrie. Der Käufer ist ein Zusammenschluss des italienischen Technologieunternehmens CT Pack, das zur Aretè Cocchi Technology Group (ACT) mit Sitz in Italien gehört, und der FAI Holding AG (FAI), einer Investmentgesellschaft mit Sitz in der Schweiz, die sich auf die Wiedereinführung historischer Marken im Bereich Technologie und Automatisierung spezialisiert hat.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das sagt Kuka CEO Peter Mohnen zum Verkauf

„Der Fokus der neuen Eigentümer passt besser zum Geschäftsmodell und bietet eine einzigartige strategische Perspektive für die Kuka Industries Obernburg und ihre Mitarbeiter. Dazu gehören unabhängigere Vertriebsstrukturen und eine höhere Sichtbarkeit im Markt“, sagt Kuka CEO Peter Mohnen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Weshalb sich die Käufer für die Transaktion entschieden haben

„Mit dieser Akquisition werden wir unser Verpackungs-, Automatisierungs- und Robotik-Geschäft stärken“, sagt Gino Cocchi, Chairman von ACT. „Wir sehen großes Potenzial im Robotik-Integrations-Know-how von Kuka Industries Obernburg für Märkte, die unsere bestehenden Aktivitäten ergänzen. Wir planen, das Geschäft mit Unterstützung unseres internationalen Netzwerks in Europa, Amerika und Asien auszubauen.“ Luigi Maniglio, Senior Partner von FAI, fügt hinzu: „Wir sind stolz darauf, dass wir den Abschluss einer so wichtigen industriellen Transaktion unterstützt haben. Wir haben einen langfristigen Relaunch-Plan für Kuka Industries Obernburg entwickelt, der mit der Wiedereinführung der ehemaligen Traditionsmarke ‚Reis Robotics‘ und von Produkten wie der ‚RobotStar‘-Steuerung beginnt. Wir freuen uns auf die einzigartige Kombination mit Aretè Cocchi Technologies, einem italienischen Spitzenunternehmen für Technologie und Automatisierung. Reis Robotics ist zurück und wird wieder zu einer Referenz in der Branche werden.“

Kuka hatte Reis Robotics im Jahr 2013 übernommen und 2016 in Kuka Industries GmbH & Co. KG umbenannt. Über die Bedingungen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.