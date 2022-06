Mega-Deal des Müllermilch-Konzern: Theo Müller übernimmt Landliebe

Die Unternehmensgruppe Theo Müller mit Sitz in Aretsried wird die Marken Landliebe, Tuffi, Südmilch, Puddis, Mondelice, sowie die drei Werke in Heilbronn, Köln und Schefflenz von Friesland Campina übernehmen.Das teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit.

„Wir sind überzeugt, dass diese Akquisition einen positiven Beitrag zum Wachstumskurs der Unternehmensgruppe Theo Müller leisten wird" Stefan Müller

Mitglied des Executive Boards Royal FrieslandCampina und Präsident FrieslandCampina Food & Beverage, Roel van Neerbos, erläutert: „Die Marktposition und die Rentabilität von FrieslandCampina in Deutschland wurden in den letzten Jahren durch gezielte Maßnahmen wesentlich verbessert. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass wir mit dem neuen Eigentümer, der Unternehmensgruppe Theo Müller, einen geeigneten Nachfolger gefunden haben, der durch Synergievorteile dieses Geschäft erfolgreich weiter ausbauen kann.“ Friesland Campina werde sich in Zukunft auf die Vermarktung und den Vertrieb seiner internationalen Marken Valess, Chocomel, seiner Käsemarken - darunter Frico und Holland Master -, sowie der von FrieslandCampina im Ausland produzierten Handelsmarken - wie Käse und Sprühsahne - fokussieren.

Stefan Müller, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Unternehmensgruppe Theo Müller, dazu: „Wir sind überzeugt, dass diese Akquisition eine sehr passende Ergänzung unseres erfolgreichen Mopro-Portfolios auf dem deutschen Markt darstellt und einen positiven Beitrag zum Wachstumskurs der Unternehmensgruppe Theo Müller leisten wird.“ Der Sohn des Patriarchen Theo Müller übernahm Anfang des Jahres die Geschäfte und verdrängte damit Ex-Kuka-Chef Till Reuter.

Theo Müller übernimmt 730 Mitarbeiter

Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Zustimmung des Mitgliederrats der Molkereigenossenschaft FrieslandCampina U.A., des Aufsichtsrats FrieslandCampina Germany und des Bundeskartellamts. Der Mitgliederrat werde am 20.Juni 2022 eine Entscheidung treffen. Es werde erwartet, dass die Transaktion spätestens Ende 2022 abgeschlossen sein wird. In den drei Werken übernimmt Müller alle rund 730 Mitarbeiter von Konkurrent Friesland Campina.