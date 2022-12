Marco Trutter: Bayerisch-Schwaben ist für 2023 gut aufgestellt

Wirtschaftsjahr 2023

Marco Trutter, Geschäftsführer der Markenagentur trumedia. Foto: trumedia

Wie ist Ihre Prognose für das Wirtschaftsjahr 2023 bezogen auf die Region Bayerisch-Schwaben?

Das nächste Jahr wird, wie bereits seine Vorgänger, mit einigen bekannten, aber auch neuen Herausforderungen um die Ecke kommen. Aber Bayerisch-Schwaben ist gut aufgestellt, mit vielen handlungsstarken und kreativen Unternehmen, die trotz der bekannten deutschen Gründlichkeit über ein hohes Maß an Agilität und Flexibilität verfügen, was sie nicht zuletzt während Corona unter Beweis gestellt haben. Folglich wird die Region mögliche Hürden mit Anlauf überwinden können und auch 2023 erfolgreich meistern.

Wie stellt sich Ihr Unternehmen für das Jahr 2023 auf?

Unser seit Jahren kontinuierliches, organisches Wachstum wird sich trotz aller globalen Krisen weiter fortsetzen. Inhaltlich wird unser Fokus darauf liegen einen unserer fundamentalen Grundgedanken, nämlich Wissenschaft und Kreativität wirkungsvoll zu vereinen, noch zu intensivieren, unsere hauseigene Research-Abteilung weiter auszubauen und zusätzliche Marktforschungsexperten für uns zu gewinnen. In Zuge dessen werden wir in 2023 eine eigene digitale MAFO-Plattform lancieren, um verschiedenste Erhebungsmethoden noch effizienter und über die regionalen Grenzen hinweg empirisch valide durchführen zu können. Ein weiterer Meilenstein wird darüber hinaus das Rebranding von trumedia selbst, dem wir uns bislang aufgrund der erfreulichen und stetigen Vollauslastung nicht mit der hundertprozentigen Konzentration widmen konnten, wie wir das sonst mit den Marken unserer Kunden handhaben. Jetzt sind wir aber in den letzten Zügen und deshalb freue ich mich ganz besonders darauf, dass die Brand trumedia zeitnah in einem neuen Look & Feel erstrahlen wird und damit auch unserer voranschreitenden Internationalisierung, dem eigenen Premium-Anspruch sowie der fulminanten Entwicklung in den letzten Jahren gerecht wird.

Wie blicken Sie ganz persönlich auf das neue Jahr?

Ich blicke mit großer Vorfreude auf 2023 mit zahlreichen bereits feststehenden spannenden Projekten und den Aufgaben, die sich daraus für mein Team und mich ergeben. Privat stehe ich mit der geplanten Fertigstellung unseres Gartens ebenfalls vor einer nicht zu unterschätzenden Herausforderung, wenn sich der aktuelle Ausblick auf ungesiebte Erdhäufen und wenig malerische Kraterlandschaften ändern soll. Wahrscheinlich aber noch anspruchsvoller wird das hehre Ziel, endlich die fleißig angesammelten Corona-Kilos wieder loszuwerden. Aber die körperliche Ertüchtigung im Zuge der Gartenanlage zahlt hoffentlich effektiv darauf ein.