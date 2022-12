Diese Pläne hat Talente für die Region 2023

Wirtschaftsjahr 2023

Christian Gebler, Gründer von Talente für die Region. Foto: Talente für die Region

Wie ist Ihre Prognose für das Wirtschaftsjahr 2023 bezogen auf die Region Bayerisch-Schwaben?

Durch unser Netzwerk bekommen wir viele Informationen aus unterschiedlichsten Branchen und Unternehmensgrößen. Wir erwarten 2023 einen wichtigen Schritt zurück zum Mutigsein.

Wie stellt sich Ihr Netzwerk für das Jahr 2023 auf?

Wir stellen ein, in Bayerisch-Schwaben und in weiteren Regionen. Und wir stellen uns neu auf. Das heißt: Wir planen einen neuen Webauftritt und den Zukauf sinnvoller Software. Außerdem wollen wir für 2023 auch eine neue Social Media Strategie umsetzen.

Wie blicken Sie ganz persönlich auf das neue Jahr?

In Bayerisch-Schwaben haben wir das große Glück, starke Partner an unserer Seite zu wissen. Am 23 März begrüßen wir Top Entscheider:innen und Talente bei der Andreas Schmid Group. Autefa in Friedberg lädt am 29 Juni zum großen Talente für die Region Sommerfest und am 14/ oder 21 September laden wir zum 2. CEO Event ins Curt-Frenzel-Stadion in den VIP Bereich des AEV.