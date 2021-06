Manroland Goss Maschinen drucken Schulbücher in Äthiopien

Die TBO Printing and Publishing S.C (TBO) in Addis Abeba feierte am 31. Mai die erfolgreiche Inbetriebnahme zweier Druckmaschinen des Augsburger Unternehmens Manroland Goss, welches ein starkes Jahr 2021 erwartet. In Kürze wird auch die Inbetriebnahme einer Dritten folgen. Die Inbetriebnahme der Maschinen ist Teil eines Projekts des Landes, das den hohen Bedarf an Schulbüchern für eine stetig wachsende Anzahl junger Menschen aus eigener Kraft stemmen möchte. Auch der Ministerpräsident von Äthiopien, der Friedensnobelpreisträger Dr. Abiy Ahmed, wird von Manroland Goss zur feierlichen Eröffnung erwartet.

TBO Printing and Publishing S.C wurde mit dem Ziel gegründet, die Schulbuchproduktion nach Äthiopien und in die Oromia-Region zu holen. Bis heute werden die äthiopischen Schulbücher aus dem Ausland importiert. Das staatlich geförderte Projekt soll zukünftig den hohen Schulbuchbedarf für das mit circa 110 Millionen Menschen bevölkerungsreichste Land Ostafrikas decken. Zum anderen ist eine Druckproduktion in der geplanten Größenordnung in der Lage bis zu 400 Arbeitsplätze zu schaffen.

Die drei Manroland Goss Buchdruckmaschinen sind, laut Mitteilung des Augsburger Unternehmens, die ersten Druckmaschinen dieser Art, welche in Ostafrika aufgebaut und in Betrieb genommen wurden. Mit dieser Ausstattung bestehe für TBO die Chance, sich zu einem Leuchtturm der Schulbuchproduktion in Afrika zu entwickeln, heißt es von Manroland Goss.

Hier sollen künftig Schulbücher gedruckt werden. Foto: Manroland Goss

Die Herausforderungen bei der Umsetzung der Ziele des Unternehmens TBO waren von Beginn an groß: Der parallel fortschreitende Aufbau der Infrastruktur, beginnend vom Straßennetz bis hin zur Fertigstellung des Gerd-Staudammprojektes für eine stabile Energieversorgung sowie die weltweit vorherrschende Corona-Situation störten den Projektablauf zeitweise empfindlich. Damit führten sie zu unvermeidbaren Installationsunterbrechungen. Dennoch reisten regelmäßig Techniker von Manroland Goss nach Äthiopien, sodass die Druckerei in Gelan die Produktion im Frühjahr starten kann. „Unter diesen erschwerenden Umständen freut es mich umso mehr, dass wir die Inbetriebnahme der beiden Anlagen erfolgreich abschließen konnten. Auch die Installation der dritten Anlage ist soweit final, sodass in Kürze auch darauf produziert werden kann“, erläuterte Dr. Ralf Schädlich, Projektleiter bei Manroland Goss und ergänzte: „Auch der Teamgeist unseres international zusammengestellten Montageteams vor Ort ist ungebrochen, sodass wir Schritt für Schritt unsere Inbetriebnahmeziele erreichen.“

Ein Blick in die Produktion, bei der die Druckmaschinen von Manroland Goss zum Einsatz kommen. Foto: Manroland Goss

Bereits seit Februar 2021 werden die zukünftigen Mitarbeiter von TBO in Kooperation mit dem Bayerischen Afrikabüro in Addis Abeba auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet. Erfahrene Manroland Goss Mitarbeiter geben in technischen Schulungen vor Ort und mittels Online-Schulungen ihr Wissen an die Drucker und Maschinenführer von morgen weiter. Außerdem leiten sie diese bei den ersten Schulbuchproduktionen an. Die vollständige Produktion auf den drei Druckanlagen ist für Sommer dieses Jahres geplant, sofern dies die strukturellen und politischen Entwicklungen zulassen, meldet Manroland Goss.