Manroland Goss kauft Maschinenhändler Galred

Transaktion

Der CEO der manroland Goss Gruppe Franz Kriechbaum. Foto: man web systems

Manroland Goss und GWS Printing Systems B.V., freuen sich, die Übernahme von Galred Europe B.V. bekannt zu geben. Das Handelsunternehmen für Gebrauchtmaschinen in der Verpackungsindustrie ist spezialisiert auf Flexo- und Tiefdruckanlagen sowie Maschinen für Pouch-Herstellung und Extrusion. Dieser strategische Schritt markiere einen wichtigen Meilenstein im Bestreben von GWS, ihr Angebot und ihre Präsenz im Gebrauchtmaschinensektor zu erweitern, der nun auch die Verpackungsbranche umfasst.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Diesen Vorteil verspricht sich Galred von der Übernahme

Durch die Integration von Galred in die Manroland Goss Gruppe, insbesondere in die GWS-Familie, sollen die Stärken beider Unternehmen optimal genutzt werden. So können betriebliche Effizienz, Produktvielfalt und Kundenbetreuung in Zukunft gesteigert werden, meldet Manroland Goss. Der Erwerb unterstreiche zudem das Bestreben von GWS, ein umfassender Lösungsanbieter in der Gebrauchtmaschinenbranche zu sein. „Wir freuen uns sehr, Galred in der GWS-Familie willkommen zu heißen“, sagt Daniel Constandse, Commercial Director von GWS.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Weshalb die Transaktion für Manroland Goss sinnhaft ist

„Als Ergänzung zu unserem Gebrauchtmaschinenspezialisten GWS ermöglicht die Übernahme von Galred eine breitere Präsenz auf dem Gebrauchtmaschinenmarkt für Manroland Goss,“ sagt Franz Kriechbaum, Geschäftsführer von Manroland Goss, „und stellt einen weiteren strategischen Meilenstein in der positiven Entwicklung der Unternehmensgruppe dar.“