Augsburger Manroland Goss erhält neuen Großauftrag

Die Mediengruppe Le Télégramme ist ansässig in der französischen Bretagne. Der Verlag möchte sich in seinem Print Bereich neu aufstellen. In Zukunft setzt das Unternehmen daher auf Manroland Goss. Das Unternehmen mit Standort in Augsburg soll zukunftssichere Technologien bereitstellen. Als Druckexperten sind sie für die Neuinstallation zweier 64-Seiten-Tabloid-Druckmaschinen verantwortlich. Diese sind nach Angaben des Herstellers mit der Automatisierung „Autoprint“ ausgestattet. Gemeinsam streben die Vertragspartner eine langfristige Kooperation an.

Bis Mitte 2022 sollen die neuen Druckanlagen installiert und in Betrieb genommen werden. Anschließend nutzt Le Télégramme die Maschinen für seine tägliche Auflage. Über 180.000 Exemplare und 19 Teilauflagen sollen dann in die Produktion gehen. Der aktuell bestehende Maschinenpark der Mediengruppe wird vollständig ersetzt. Mit der Neuinstallation setzt Manroland Goss insgesamt vier Rollenwechsler ein. Zudem stellt das Augsburger Unternehmen sowohl vier Drucktürme in Achterturmbauweise als auch zwei Falzapparte bereit.

Trotz ungewisser Zukunftssicherheiten soll sich der Glaube an die Printmedien auszahlen. „Im heutigen komplexen und anspruchsvollen Zeitungsumfeld, das sicherlich zu kämpfen hat, zeigt es sich, dass es für Zeitungsverlage möglich sein kann, mit Investitionen in modernste Zeitungsmaschinentechnologie einen entsprechenden Payback erzielen zu können. Wir schätzen uns überaus glücklich, von Le Télégramme für dieses anspruchsvolle Projekt ausgewählt worden zu sein“, sagt Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Dietmar Dotterweich, stellvertretender Vertriebsleiter der Manroland Goss Web Systems GmbH.

Die französische Mediengruppe ist für ihre lokale Berichterstattung bekannt. Diese publiziert sie online sowie auf Papier. „Die Druckmaschine von Manroland Goss ermöglicht es Le Télégramme dank ihrer Druckgeschwindigkeit und der entwickelten Automatisierung, ihren Lesern weiterhin eine Zeitung mit hoher Auflage und mehreren Ausgaben unter optimalen Bedingungen in Bezug auf Qualität, Zeit und Rentabilität anzubieten“, gibt Edouard Coudurier, Präsident von Le Télégramme, bekannt.