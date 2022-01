Augsburger Sommernächte finden auch 2022 nicht statt

Es ist eines der beliebtesten Feste in Augsburg: Die Sommernächte. Doch wegen Corona wurde das Format bereits 2020 und 2021 abgesagt. Allmählich beginnen die Planungen für den Sommer 2022. Auch dahingehend, welche Veranstaltungen in Augsburg möglich sein werden und welche nicht. Die Entscheidung von Augsburg Marketing: Die Sommernächte werden auch 2022 noch nicht nach Augsburg zurückkehren.

Der Grund für die abermalige Absage ist – wie in den vergangenen beiden Jahren auch – Corona. Konkret geht es um das Thema Planungssicherheit. Ekkehard Schmölz, der Leiter von Augsburg Marketing, erklärte gegenüber der Augsburger Allgemeinen: „Die Augsburger Sommernächte werden 2022 nicht stattfinden können. Ein Fest dieser Größenordnung benötigt fast ein Jahr Planungs- und Vorbereitungszeit.“

Dennoch wird es in der Augsburger Innenstadt auch in diesem Sommer diverse Angebote geben, die die Bürger unterhalten soll. Die Stadt und Augsburg Marketing setzen dabei auf Konzepte, die die Besucher in der Stadt entzerren und so das Ansteckungsrisiko verringern. Auch in diesem Jahr wird wieder der Stadtsommer Augsburg, der Straßenkünstlerwettbewerb La Strada und das neue Water & Sound-Festival umgesetzt. Auch auf der Freilichtbühne beim Roten Tor sollen wieder Stücke inszeniert werden.