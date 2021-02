Ulmer Heinrich Glaeser GmbH stellt neuen Geschäftsführer vor

Bei der Heinrich Glaeser GmbH aus Ulm hat sich zum Anfang des neuen Jahres eine Änderung ergeben: Günther Reindl ist neuer Geschäftsführer.

Günther Reindl leitet seit 1990 als Prokurist die Abteilung Glaeser clean. Seit 2008 ist er auch Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Loftex GmbH in Bremen. Unter seiner Regie wurden 2017 die neuen Werke der Glaeser- Gruppe in Bremen und in Bernstadt gebaut und in Betrieb genommen. Günther Reindl kümmert sich schwerpunktmäßig um die Bereiche Glaeser clean, Glaeser grow und Loftex in Bremen.

„Durch die breit aufgestellten Geschäftsfelder und ein gutes Krisenmanagement ist die Glaeser-Gruppe bisher gut durch die Herausforderungen der Corona-Pandemie gekommen“, berichtet Martin Steck, zuständig bei Glaeser für Business Development. Natürlich gebe es auch bei Glaeser Bereiche, die stark unter den Umsatzeinbußen der jeweiligen Branche, beispielsweise Gastronomie und Automobilindustrie, leiden. Durch den Ausbau anderer Geschäftsfelder und Personalverschiebungen konnten die Ausfälle aber an anderer Stelle kompensiert werden. „Mit unseren Online-Angeboten und Internetshops konnten und können wir viel ausgleichen“, betont Steck und ergänzt: „Viele Mitarbeiter sind statt in Kurzarbeit nun in unserem Online-Verkauf tätig, der im vergangenen Jahr stark angewachsen ist.“

Die Stärkung der Geschäftsführung geht einher mit der Entwicklung der Glaeser-Gruppe. Die Unternehmens-Gruppe mit 750 Mitarbeitern ist Anbieter von textilen Rohstoffen und verfügt über Abteilungen für Betriebshygiene und Agrarwirtschaft. Zudem werden Altkleider und Altschuhe erfasst und verarbeitet. Im Bereich der Agrarprodukte werden Textilien angeboten und entwickelt, die neben dem Schutz und der Verfrühung der Ernte auch zur Begrünung und Befestigung von erosionsgefährdeten Hängen dienen. In Süddeutschland betreibt Glaeser sieben Einzelhandelsfilialen, in denen neben Stoffen und Heimtextilien auch Nähmaschinen, ein breites Sortiment an Nähdienstleistungen und Kurzwaren angeboten werden.