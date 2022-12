LEW spendet 50.000 Euro für den guten Zweck

Energiesparen

Von links: LEW-Vorstand Markus Litpher, Diözesan-Caritasdirektor Dr. Andreas Magg und Markus Bottlang, Kaufmännischer Vorstand des Diakonischen Werks Augsburg. Foto: LEW

Die hohen Energiepreise treffen alle – nicht alle jedoch gleich hart. Einkommensschwache Haushalte müssen im Verhältnis zu ihrem Einkommen deutlich mehr Geld für ihren Energieverbrauch aufwenden. Mit einer gemeinsamen Initiative unterstützen nun der Caritasverband für die Diözese Augsburg e.V., das Diakonische Werk Augsburg e.V. und die Lechwerke (LEW) bedürftige Haushalte beim Energiesparen.

So funktioniert das Projekt

Mit Energieberatungen vor Ort unterstützen Caritas und Diakonie Familien mit geringem Einkommen oder niedriger Rente bei der Reduzierung ihrer Energiekosten. Oft sind dort alte Geräte im Einsatz, die viel Strom verbrauchen. Das erschwert es den Familien, ihre Ausgaben zu senken. Die Initiative ermöglicht nun finanzielle Unterstützung für den Tausch der Energiefresser gegen neue, sparsame Geräte. Finanziert wird die Aktion durch eine Spende der Lechwerke in einer Gesamthöhe von 50.000 Euro, die zu gleichen Teilen Caritas und Diakonie zufällt und direkt in Zuschüsse für den Gerätetausch fließt. „Mit der Initiative können wir gemeinsam etwas für die Menschen der Region bewirken. Die gestiegenen Energiekosten und die hohe Inflationsrate verschärfen die Lebenssituation für viele Familien, bei denen das Geld sonst gerade so noch gereicht hat“, so Diözesan-Caritasdirektor Dr. Andreas Magg.

So beurteilt der Vorstand der Diakonischen Werks die Aktion

Der Gerätetausch erfolgt im Rahmen der bestehenden Energiesparangebote der Sozialverbände. Markus Bottlang, Kaufmännischer Vorstand des Diakonischen Werks Augsburg e.V. freut sich über die Spende: „Bisher standen Verhaltenstipps im Mittelpunkt der Energieberatungen. Mit dem Gerätetausch können wir einen weiteren nachhaltigen Effekt erreichen, denn er hilft den Menschen, dauerhaft ihre Stromkosten zu reduzieren.“ LEW-Vorstand Markus Litpher über die Zusammenarbeit: „Mit Caritas und Diakonie sind wir seit längerem in Gesprächen zu den Auswirkungen der Energiekrise. Wir freuen uns, dass wir mit den beiden Partnern schnell und unbürokratisch bedürftige Haushalte in der Region unterstützen können.“