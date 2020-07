LEW spendet 4.000 Euro für Spezial-Operation

Mitarbeiter von LEW Wasserkraft und LEW Verteilnetz sowie die beiden Unternehmen selbst spenden gemeinsam 4.000 Euro an die kleine Marlene Steinbichler aus Thierhaupten. Die Spende soll Marlenes Eltern helfen, eine komplexe und teure Operation in den USA zu finanzieren. Denn das dreijährige Mädchen hat bereits eine lange Krankengeschichte hinter sich: Schon vor der Geburt wurde bei dem Mädchen eine Spina bifida, also ein „offener Rücken“ diagnostiziert. Sie wurde noch im Bauch ihrer Mutter operiert, um irreparable Nervenschäden so gering wie möglich zu halten. In ihrem ersten Lebensjahr wurde Marlene dann ein zweites Mal operiert. Ende letzten Jahres haben die Ärzte eine sogenannte Epidermoidzyste in den Spinalnerven festgestellt, die auf die Nerven drückt und einen weiteren komplexen Eingriff erfordert.

Operationskosten: 90.000 Euro

Marlene und ihre Eltern müssen dazu in eine Spezialklinik in die USA. „Die aktuelle Kostenschätzung des Krankenhauses beläuft sich auf 90.000 Dollar, die vor Reiseantritt zu überweisen sind. Ob es hinterher mehr wird, werden wir sehen“, erklärt Marlenes Vater. „Die Spende von LEW Wasserkraft und LEW Verteilnetz ist für uns eine große Hilfe. Wir sind total überwältigt von dieser großzügigen Unterstützung und danken allen Mitarbeitern und der Geschäftsführung, die dies ermöglicht haben.“

Die Spendensumme: 4.000 Euro

Der Spendenbetrag stammt aus der sogenannten Centparade. Dabei verzichten Mitarbeiter der LEW-Gruppe auf die Centbeträge ihrer monatlichen Gehaltsabrechnung und spenden diese stattdessen an soziale Einrichtungen oder an Bedürftige aus der Region. Auch die Mitarbeiter der LEW-Tochterunternehmen LEW Wasserkraft und LEW Verteilnetz beteiligen sich an dieser Aktion. Über die Centparade sammelten die Mitarbeiter insgesamt 2.000 Euro. Zusätzlich stockten die beiden Unternehmen den Betrag um weitere 2.000 Euro auf, sodass insgesamt eine Spendensumme von 4.000 Euro zusammenkam. Die Betriebsräte der beiden LEW-Tochterunternehmen haben entschieden, damit die kleine Marlene aus Thierhaupten zu unterstützen.