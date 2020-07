LEW arbeitet mit The Mobility House an Elektromobilitäts-Projekt

Der Energieversorger Lechwerke AG (LEW) aus Bayerisch-Schwaben arbeitet seit Ende letzten Jahres mit dem Technologieunternehmen The Mobility House zusammen. Nun wurden die ersten gemeinsamen Projekte in München und Regensburg erfolgreich abgeschlossen. Durch die Kooperation sollen Kunden das komplette Servicepaket rund um intelligentes Laden inklusive Installation erhalten und sollen von der Expertise und Beratung beider Unternehmen profitieren können.

Eines der ersten gemeinsamen Projekte war zum Beispiel am Hauptsitz von Infineon, dem Campeon in Neubiberg. The Mobility House übernahm die Projektkoordination und lieferte das gesamte Leistungsangebot seines Lade- und Energiemanagementsystems ChargePilot. LEW war für die technische Umsetzung und Installation der Ladeinfrastruktur vor Ort zuständig.

LEW als starker und erfahrener Experte

„Mit LEW als Implementierungspartner haben wir einen weiteren starken und erfahrenen Experten an unserer Seite. Egal ob Beratung, Konzept, Lastmanagement oder Installation – die Zusammenarbeit lässt uns gemeinsam zu einem One-Stop-Shop der Elektromobilität werden,“ erklärt Marcus Fendt, Geschäftsführer von The Mobility House. „Die Zukunft ist elektrisch – davon sind wir überzeugt. Elektromobilität ist für uns mehr als ein Imagethema. Wir wollen, dass sie bei den Menschen ankommt. Dafür braucht es attraktive und faire Produkte – egal ob es um die passende Ladeinfrastruktur, Ladetarife oder Konzepte zum Flottenmanagement geht. Starke Partnerschaften sind hier ganz entscheidend. Beide Unternehmen bringen ihre jeweiligen Stärken in die Projekte ein, sodass wir unseren Kunden bestmögliche Lösungen anbieten können“, sagte hingegen Andreas Remmele, Leiter Elektromobilität bei LEW. Auch zukünftig wollen die Partner ihre Kooperation ausbauen. Weitere Projekte unterschiedlicher Größenordnung seien bereits in der Planung und sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Über die Lechwerke AG (LEW)

Als regionaler Energieversorger treibt LEW seit vielen Jahren auch die Elektromobilität in der Region voran. Mit mehr als 300 öffentlichen Ladepunkten ist LEW einer der größten Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur in Bayerisch-Schwaben und einer der zehn größten in Deutschland. The Mobility House hat mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich intelligenter Lade- und Energielösungen schon zahlreiche Kunden auf ihrem Weg in eine elektrische Zukunft unterstützt. Durch die Zusammenarbeit möchten beide Unternehmen ihre jeweiligen Kompetenzen ergänzen.