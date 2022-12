Lech-Stahlwerke unterstützt mit 3.000 Euro die Meitinger Tafel

Soziales Engagement

Die Lech-Stahlwerke GmbH überreicht den Spendenscheck an die Meitinger Tafel. Foto: Lech-Stahlwerke GmbH

Die Lech-Stahlwerke in Meitingen haben eine Spende von 3.000 Euro an die in der Gemeinde ansässige Tafel überreicht. Warum solches Engagement unerlässlich für diese Organisation ist.