Geda überrreicht Spende an Asbach-Bäumenheimer Tafel

Soziales Engagement

Sigrid Sailer (rechts) von der Geda GmbH beim Besuch der Tafel Asbach-Bäumenheim. Foto: Geda GmbH

Die Firma Geda GmbH spendete Ende November Sachspenden an die Bäumenheimer Tafel. Worüber sich die bedürftigen Familien freuen konnten.

Bereits seit über 90 Jahren ist die Geda GmbH in Asbach-Bäumenheim als Bau- und Industrieaufzugherstellers tätig. Unternehmensangehörige Sigrid Sailer stattete der Ausgabestelle der Tafel im Ort einen Besuch ab. Für die in Not geratenen Familien hatte sie anlässlich der Weihnachtsfeiertage eine Überraschung dabei.

Überreichung der Spende

Ehrenamtliches Engagement

Im Namen der gesamten Geschäftsführung und allen Mitarbeitern der Geda GmbH wurde die Spende übergeben. Die Familien erhielten Weihnachtsgeschenke in Form von Kaffee und Lebensmittel.

Die zur Caritas gehörende Tafel unterstützt derzeit knapp 125 Haushalte und bedürftige Bürger. Dabei sind rund 100 freiwillige Helfer im Einsatz. Unterstützt wird die Tafel durch Spenden, Discounter, Bäcker und regional ansässige Unternehmen.