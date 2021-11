Lechstahlwerke stellen Geschäftsführung neu auf

In Meitingen wurde eine personelle Veränderung verkündet. Diese betrifft die Lechstahlwerke, die ihren Sitz hier im nördlichen Landkreis Augsburg haben. Zum ersten November 2021 tritt Alexander Trost in die Geschäftsführung des Unternehmens ein.

Trost übernimmt das Vertriebs-Ressort von Jochen Henze. Er ergänzt damit die bestehende Geschäftsführung der Lech-Stahlwerke GmbH, die aus Martin Kießling (Ressort Technik) und Thomas Friedrich (kaufmännisches Ressort) besteht. Maschinenbau-Ingenieur Alexander Trost verfügt nach Anfängen in der Automobilindustrie vor allem über Erfahrung im Schwermaschinenbau und der Stahlindustrie und absolvierte ein MBA – Studium, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Kehrt nach über 17 Jahren – davon 14 in leitender Position – Vertriebstätigkeit in Meitingen nun in seine Heimat zurück: Jochen Henze. Foto: Lech-Stahlwerke GmbH

Trost stammt aus der Bodenseeregion, ist 44 Jahre alt und besitzt reichlich Führungserfahrung aus verschiedenen international tätigen Unternehmen. Zuletzt hat er die Bereiche Vertrieb und Supply Chain Management verantwortet. Jochen Henze verlässt die Geschäftsführung auf eigenen Wunsch und kehrt nach über 17 Jahren am Standort Meitingen in seine Heimat Nordrhein-Westfalen zurück, wo er die Vertriebstätigkeit der LSW weiterhin als Repräsentant unterstützen wird.