Explodierende Energiepreise: Lech-Stahlwerke schlagen Alarm

Die Lech-Stahlwerke GmbH in Meitingen. Foto: Peter Viskomm

Die Strompreise in Deutschland könnten bald weiter kräftig in die Höhe schießen. Für energieintensive Unternehmen wie die Lech-Stahlwerke gleicht diese Entwicklung einer Katastrophe. Was LSW fordert und ob eine baldige Lösung seitens der Politik zu erwarten ist.