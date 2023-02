Landrat Martin Sailer besucht Köbi und Pero AG

Unternehmensbesuch

Landrat Martin Sailer bekommt eine Führung durch das neue Sudhaus der köbi Königsbrunner Biermanufaktur. v. l. n. r.: Inhaber Joachim Seckler, Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl, Landrat Martin Sailer. Foto: Julia Pietsch

Um sich ein Bild von den Konzepten und Verfahren der in der Region ansässigen Firmen zu machen, besucht Landrat Martin Sailer regelmäßig Unternehmen im Landkreis Augsburg. Vergangene Woche war der Landrat gemeinsam mit Bürgermeister Franz Feigl zu Gast in Königsbrunn bei Köbi Königsbrunner Biermanufaktur sowie bei der Pero AG.

Köbi Königsbrunner Biermanufaktur

Das 2019 gegründete Start-Up köbi Königsbrunner Biermanufaktur legt seinen Fokus auf die Regionalität sämtlicher Zutaten. Geschäftsführer und Inhaber Joachim Seckler, der sein Hobby Bierbrauen zum Beruf gemacht hat, plant, zukünftig vermehrt den eigenen landwirtschaftlichen Betrieb auf die Bierproduktion auszurichten. Anfang 2022 konnte das neue Sudhaus in Betrieb genommen werden. „Ziel ist es, in Zukunft auch einen Außenbereich zu gestalten sowie Besichtigungen, Verkostungen und kleine Veranstaltungen rund ums Thema Bier anzubieten“, sagt Seckler. Landrat Sailer zeigte sich beeindruckt von der Motivation aus einem Hobby heraus ein solches Unternehmen aufzuziehen. Die Brauerei verfügt über einen Jahresausstoß von 250.000 Litern. Bislang gibt es fünf Biersorten, die im Brauereiladen in der Landsberger Straße 121 jeweils freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr erworben werden können.

Pero AG

Ein weiteres Besuchsziel des Landrats in Königsbrunn war die Pero AG, die bereits seit 1953 besteht und somit dieses Jahr ihr 70. Firmenjubiläum feiern darf. Mit 191 Mitarbeitenden an zwei Standorten – davon 134 in Königsbrunn und 57 in Gotha – entwickelt und produziert das Unternehmen innovative Anlagen zur Reinigung von Werkstücken und Bauteilen aus Metall, Kunststoff, Glas Keramik oder kombinierten Materialien. Das Familienunternehmen in der vierten Generation geht dabei auf explizite Kundenwünsche ein und schafft stets angepasste Lösungen. „Wir sind sehr stolz darauf, bereits seit langen Jahren einer der größten Arbeitgeber in Königsbrunn zu sein“, erklärt Horst Erbel, Vorstandsvorsitzender Pero AG.

Am Standort Königsbrunn der Pero AG konnten sich Landrat Sailer und Bürgermeister Feigl von erstklassigem Maschinen- und Anlagebau überzeugen. v. l. n. r.: Landrat Martin Sailer, Gerd Erbel (technischer Vorstand), Horst Erbel (Vorstandsvorsitzender), Manuela Böhm (Assistenz der Geschäftsführung), Bürgermeister Franz Feigl, Michael Ickert (Prokurist) Foto: Julia Pietsch

Königsbrunn als erstklassiger Wirtschaftsstandort

Für Landrat Martin Sailer waren die Unternehmensbesuche ein schöner Beleg für die Attraktivität der Region: „Heute haben wir zwei ganz unterschiedliche Unternehmen besuchen dürfen, davon eines alteingesessen und das andere quasi brandneu. Königsbrunn hat natürlich eine besonders gute und zentrale Anbindung, sodass es wirtschaftlich gesehen ein erstklassiger Standort ist und bleibt. Darüber können wir im Landkreis sehr glücklich sein.“