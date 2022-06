KW23: Die Wirtschaftshighlights aus Augsburg

Jeden Freitag wirft B4BSCHWABEN.de einen besonderen Blick nach Augsburg Stadt und Land. Was das Wirtschaftsleben in der Region besonders bewegt hat, lesen Sie im Blick nach Augsburg.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Leo Conti verlässt die Augsburger Panther

Der Marketing-Manager entbindet sich mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben beim Augsburger Eishockey-Verein. Wie der AEV darauf reagiert und welche Gründe Leo Conti dazu bewegten.

Der PCI-Alpencup startet 2022 in die nächste Runde

Anfang Juli ist es wieder so weit. Bei PCI in Augsburg treffen die besten Nachwuchs-Fliesenleger aus sieben Ländern zusammen und messen sich im zweiten PCI-Alpencup. Was für das Event genau geplant ist.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wie sieht Ihre Quantron-Strategie aus, Martin Lischka?

Quantron hat einen neuen Marketing-Leiter berufen. Im Interview erklärt Martin Lischka, welche Strategie er für das aufstrebende Unternehmen aus Gersthofen künftig fahren möchte.

Augsburger Erhardt+Leimer erweitert Produktion trotz Krise

Augsburg-Land gilt als industrielle Wirtschaftsregion, weswegen aktuelle Kriseneffekte dort besonders schwer wiegen. Doch auf einer Pressekonferenz der IHK Schwaben ruft Dr. Michael Pröller, CEO der Erhardt+Leimer GmbH, zur Sicherung des Wohlstands auf. Wie er das in seinem Unternehmen vorleben möchte.

Sie wollen keine weiteren Wirtschaftshighlights aus Westschwaben und ganz Bayerisch-Schwaben verpassen?

Dann abonnieren Sie jetzt den kostenfreien Newsletter von B4BSCHWABEN.de.