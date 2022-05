KW21: Die Wirtschaftshighlights aus Augsburg

Jeden Freitag wirft B4BSCHWABEN.de einen besonderen Blick nach Augsburg Stadt und Land. Was das Wirtschaftsleben in der Region besonders bewegt hat, lesen Sie im Blick nach Augsburg.

Kuka wird komplett chinesisch

Der chinesische Konzern Midea plant die vollständige Übernahme von Kuka. Was das für die rund 3.500 Mitarbeiter am Augsburger Hauptsitz bedeutet.

Gersthofer Quantron AG verliert Marketingleiter Volker Seitz

Der Hersteller von Elektrofahrzeugen will sich zu einer der führenden Marken Europas für E-Mobility entwickeln. Volker Seitz wird die Quantron AG auf diesem Weg künftig nicht mehr begleiten. Warum er die Kommunikation des Unternehmens nicht mehr leiten wird.

Baramundi bezieht neuen Hauptsitz im Augsburger Innovationspark

Der Umzug ist vollzogen: Mit dem Neubau im Innovationspark hat sich die Baramundi AG ihr neues Zuhause geschaffen. Wie sich das Unternehmen mit seinem Hauptsitz für die Zukunft wappnet.

Siemens veröffentlicht Zahlen des ersten Quartals 2022

Die Siemens AG mit Standort in Augsburg veröffentlichte seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vom ersten Januar bis 31. März 2022. Was für eine Entwicklung sich aus den Zahlen lesen lässt und wie das Unternehmen in die Zukunft blickt.

