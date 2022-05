Gersthofer Quantron AG verliert Marketingleiter Volker Seitz

Erst im April verkündete der Gersthofer Betrieb eine Verstärkung für seine Marketingabteilung. Mit mehr als zwölf Jahren Erfahrung in der Automobilindustrie schloss sich Martin Lischka der Quantron AG an. Mit ihm wolle Martin Perschke, CEO und Vorstand des Gersthofer Unternehmens, in diesem Jahr „zu einem führenden Anbieter von wasserstoffbetriebenen Produkten“ werden.

Grund für den Abschied

Volker Seitz wird an der Planung und Umsetzung dieses ambitionierten Ziels nicht mehr beteiligt sein. Der ehemalige Chief Marketing und Communication Officer der Quantron AG erfüllt sich seinen Wunsch nach einer Neuorientierung. Andreas Haller, Vorstandsvorsitzender der Quantron AG, sieht ihm seinen Wunsch nach einer neuen beruflichen Herausforderung nach: „Das QUANTRON-Team und ich danken Volker Seitz für sein großes Engagement und die Erfolge, die er gemeinsam mit seinen Mitarbeitern erreicht hat. Wir bedauern sein Ausscheiden und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute.“

Einvernehmliche Trennung vollzogen

Auch von Seiten des Abgängers gibt es zum Abschied wohlwollende Worte: „Ich danke dem Vorstand und dem gesamten QUANTRON-Team für die hervorragende Zusammenarbeit“. Damit endet die Zusammenarbeit zwischen dem Gersthofer Hersteller und Seitz nach etwas mehr als einem Jahr. Zu seinem Antritt kündigte er an die „Erfolgsgeschichte als Pionier und Wegbereiter batterie- und wasserstoffbetriebener E-Mobilität für Nutzfahrzeuge“ von Quantron fortzuführen.