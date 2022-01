Kuka liefert 700 Roboter an Ford Otosan in die Türkei

Der Augsburger Robotiker Kuka und Ford Otosan in der Türkei haben einen neuen Rahmenvertrag über die Lieferung von mehr als 700 Robotern unterzeichnet. Diese werden für die Produktion der nächsten Generation elektrischer und vernetzter Ford-Nutzfahrzeugprojekte in den Ford-Werken in Kocaeli eingesetzt. Der Vertrag setzt die seit mehr als 20 Jahren bestehende Partnerschaft der beiden Unternehmen fort.

Die Kuka Produkte und Lösungen werden in den nächsten Jahren bei der Produktion von Rohkarosserien zum Einsatz kommen. Ausschlaggebend für die Auftragsvergabe waren unter anderem die Leistungen und Services von Kuka und die langjährige Zusammenarbeit, heißt es aus dem Unternehmen. „Wir freuen uns, Ford Otosan in den nächsten Jahren weiter auf dem Weg in die Elektromobilität zu begleiten", sagt Kagan Abidin, Director Turkey & Middle East bei Kuka.

Das Firmengelände von Ford Otosan in Kocaeli in der Türkei. Foto: Ford Otosan

Ford Otosan wurde 1959 gegründet und ist mit einer Produktionskapazität von 455.000 Nutzfahrzeugen, 70.000 Motoren und 140.000 Antriebssträngen bis Ende 2020 das größte Nutzfahrzeug-Produktionszentrum von Ford in Europa. Ford Otosan ist seit sechs Jahren in Folge Exportmeister der Türkei und seit 10 Jahren in Folge Champion der Automobilindustrie, heißt es aus dem Unternehmen.