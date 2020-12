Kreissparkasse Augsburg erfüllt Wünsche kranker Kinder

70 teils schwerkranke Kinder freuen sich über Weihnachtsgeschenke von Mitarbeitern der Kreissparkasse Augsburg. Organisiert wurde die Aktion „Wunschsterne“ vom Personalrat der Kreissparkasse in Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis, der die Kinder und deren Familien begleitet.

Am Weihnachtsbaum in der Kreissparkasse Augsburg hängen zwischen Kerzen und Kugeln viele bunte Sterne aus Tonpapier. Darauf stehen Herzenswünsche der schwerkranken Kinder, die vom Bunten Kreis begleitet werden. Die Beschäftigten der Kreissparkasse kennen diese Aktion seit mehreren Jahren und können sich traditionell einen Wunschstern auszuwählen und das gewünschte Geschenk für das Kind kaufen.

„Uns ist es wichtig, gerade jetzt in der Weihnachtszeit an die Kinder und Familien zu denken, die unsere Hilfe brauchen“, sagt Stefan Buck, Personalratsvorsitzender der Kreissparkasse. „Deshalb freuen wir uns sehr, dass sich auch in diesem Jahr wieder so viele Kolleginnen und Kollegen beteiligt haben.“ Insgesamt 70 verpackte Geschenke konnte die Kreissparkasse nun an Astrid Grotz vom Vorstand der Stiftung Bunter Kreis übergeben.

Das sagt der Vorstand des Bunten Kreises zu der Aktion

„Wir sind glücklich, dass diese wunderschöne Aktion auch in diesem Jahr wieder stattfindet“, sagt Astrid Grotz. „Im Namen unserer Familien bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Beschäftigten der Kreissparkasse, die die Weihnachtswünsche unserer kleinen Patienten erfüllen und ihre Augen zum Leuchten bringen.“

Über die Kreissparkasse Augsburg

Mit einer Bilanzsumme von 3,7 Milliarden Euro und 501 Beschäftigten stellt die Kreissparkasse Augsburg einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber in der Region dar. Die persönliche Betreuung der Kunden durch qualifizierte Beschäftigte stehe im Mittelpunkt des Handelns. Neben 18 Geschäftsstellen, 26 Selbstbedienungsstellen sowie 60 Geldautomaten steht sie ihren Kunden beim Online-Banking, mit Online-Beratung in der Internet-Filiale und durch telefonische Serviceleistungen rund um die Uhr zur Verfügung. Neben Bankservices können hier auch Produkte abgeschlossen werden. Beratungen werden flexibel nach Vereinbarung und einem ganzheitlichen Ansatz durchgeführt. Die Kombination aller Vertriebs- und Servicekanäle, sowie ein ausgewogenes Produktportfolio für alle Kundengruppen legen die Basis für eine starke Kundenbindung und hohe Kundenzufriedenheit. Ihre Verantwortung für Menschen zeigt die Kreissparkasse Augsburg auch in der Förderung von Kultur, Sport, Umwelt und Sozialem über Spenden, Sponsoring und ehrenamtlichem Engagement.